RTVE tiene hasta diciembre para decidir si España participa en Eurovisión 2027

Archivo - El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE dispondrá hasta diciembre para decidir si participa en el próximo Festival de Eurovisión que tendrá lugar en mayo de 2027, después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya acordado conceder ese plazo a la corporación pública y a la emisora eslovena RTVSLO "dada la complejidad del asunto".

Así lo ha explicado la organización en un comunicado, en el que ha dado a conocer la lista de las 36 emisoras públicas que competirán en la 71ª edición del certamen, que se celebrará del 11 al 15 de mayo en el Arena Burgas, en Bulgaria, con la Televisión Nacional Búlgara (BNT) como anfitriona. En la lista sí figura la cadena de Israel, KAN.

En su última comparecencia en el Parlamento, el presidente de RTVE, José Pablo López, anunció que propondría mantener la suspensión de la participación española por la presencia de Israel. Según fuentes del Consejo consultadas por Europa Press, su iniciativa cuenta con el respaldo de al menos diez de los quince consejeros. No obstante, en el encuentro de octubre del órgano de gobierno no adoptó ninguna decisión.

Según ha destacado la UER, las 36 emisoras confirmadas representan a casi 600 millones de personas y suponen una más que en la edición de 2026. Entre las novedades figura el debut de CBC/Radio-Canada, que se incorporó como miembro de pleno derecho de la organización en julio de 2026, y el regreso de MRT, de Macedonia del Norte, tras cuatro años de ausencia.

Las semifinales se celebrarán el martes 11 y el jueves 13 de mayo. En cada una de ellas, los votos del jurado y del público determinarán las diez canciones que accederán a la final del sábado 15 de mayo.

Esas veinte propuestas se unirán en la final a las de Bulgaria, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, preseleccionadas por ser el país anfitrión y los miembros del grupo fundador de la UER, conocido como 'Big Five'. El sorteo para distribuir las candidaturas entre las dos semifinales tendrá lugar en Burgas en enero de 2027.

El director del Festival de Eurovisión, Martin Green, ha destacado que el concurso "siempre ha sido algo más que una competición", por su contribución al impulso de nuevos artistas y a la promoción de canciones. Asimismo, ha dado la bienvenida a la emisora canadiense que participa por primera cez y ha celebrado el retorno de Macedonia del Norte.

Las entradas para los nueve conciertos y preestrenos saldrán a la venta a principios de 2027. La organización anunciará en los próximos meses más detalles sobre el escenario, los presentadores y los actos que se celebrarán en Burgas de forma paralela al festival.