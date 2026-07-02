RTVE se vuelca con los Sanfermines: 33 cámaras, 400 metros de tirolinas, un dron y más de 100 profesionales

RTVE se vuelva con los Sanfermines: 33 cámaras, 400 metros de tirolinas, un dron y más de 100 profesionales - RTVE

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

RTVE ofrecerá una programación especial del 6 al 14 de julio con motivo de los Sanfermines 2026, para lo que ha preparado una cobertura con 33 cámaras, 400 metros de tirolinas, un dron, más de 100 profesionales técnicos, 10 kilómetros de cable y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play.

Según ha informado este jueves RTVE, a partir de las 11.30 horas del 6 de julio, La 1 y RTVE Play ofrecerán en directo el comienzo de las fiestas de Pamplona que arrancarán a las doce en punto del mediodía.

Entre el 7 y el 14 de julio, desde las 7.15 horas, La 1 emitirá en directo el especial 'Vive San Fermín', con Ana Prada y Julian Iantzi por quinto año consecutivo. A ellos se unirá esta edición Egoitz Txurruka, 'Txurru', presentador del concurso 'Trivial Pursuit'.

'Txurru' y Julian Iantzi tomarán el pulso a las calles y, Junto a ellos, estará de nuevo el experto corredor Teo Lázaro. El despliegue contará con un equipo de reporteros formado por José Carlos Fernández, Maitane Bermejo, Renata Rota, Mila Payo y César Vidal permitirá que el público viva los Sanfermines como si estuviese en Pamplona.

A partir de las 7.55 horas, llega el encierro. Este año, además de la señal realizada en televisión, los espectadores podrán verlo en el móvil o en otro dispositivo desde la cámara que elija del recorrido, para seguir la carrera desde el punto de vista y lugar que prefiera, tanto en directo como una vez finalizado.

Asimismo, RTVE Play ofrecerá cada día la señal en directo del programa especial de La 1 y otras nueve cámaras colocadas en los puntos estratégicos del recorrido: Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta 1, Estafeta 2, Telefónica, Callejón y la Plaza de Toros.

Por su parte, las periodistas Lucía Blázquez, Irene Jiménez y Elisa Cardenal serán las encargadas de contarlo este año en los servicios informativos de TVE y Canal 24 Horas.

LA RADIO PÚBLICA HARÁ SEGUIMIENTO DIARIO

En cuanto a RNE, en el Chupinazo del lunes 6 de julio estarán al mando de la retransmisión Fabiola Muñoz y Marta Azulgaray desde las 11.30 horas. Esa jornada, el informativo y el programa territorial se realizarán en la Avenida Carlos III, de Pamplona.

La radio pública hará seguimiento diario de los contenidos sobre la fiesta, con especial atención a los encierros, cuya emisión comenzará a las 7.45 horas y se sincronizarán las emisoras a las 7.58 horas. Cada mañana, los profesionales de RNE estarán distruibuidos en los diferentes tramos del recorrido: Amaia Otazu (Corrales Santo Domingo), Javier Izu (Plaza Consistorial), Mercedes Azcárate (curva Mercaderes), Asier Cotelo (Estafeta), Imanol Zozaya (Callejón) y Juan Yeregui (Plaza de Toros).

Para el cierre de los Sanfermines, la retransmisión del 'Pobre de mí' correrá a cargo de Andrea Delgado. Toda la cobertura podrá seguirse también a través de RNE Audio.

El lunes 6 de julio, a las 10.00 horas, RTVE Play estrenará el canal temático RTVE Sanfermines, que estará en emisión hasta el 15 de julio a mediodía. Además, la feria pamplonesa será protagonista en 'Tendido Cero', en La 2, dirigido y presentado por Belén Plaza, el sábado 11 de julio (13.00 horas); y 'Clarín', el informativo taurino de Radio 5 dirigido y presentado por Javier Martín Gaitero, resumirá el fin de semana (sábado y domingo; 22.35 horas) lo más destacado de la Feria de Pamplona.

"Llega uno de los momentos más esperados del año", ha destacado la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre, quien ha agregado que RTVE "estará dándolo todo en Pamplona para contar como siempre los Sanfermines en todos los canales con una programación especial".

La directora de magacines de RTVE, Esther González Garín, ha señalado que San Fermín es "uno de los eventos más icónicos, complejos y más queridos de la televisión pública". "Es una cita mágica, España se paraliza durante unos minutos, todo el mundo está pendiente de la pantalla. Desde RTVE queremos unir a diferentes generaciones, las que sintonizan TVE y las que viven la fiesta en RTVE Play", ha explicado.