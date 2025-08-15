Sánchez afirma que "el Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego"




Actualizado: viernes, 15 agosto 2025 11:05


Sigue en Europa Press la última hora de los incendios activos en España:

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que el Gobierno sigue volcado "con todos los recursos" para frenar el fuego en un día que va a volver a ser "muy duro", con riesgo extremo de nuevos incendios.

"Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios. El Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego", ha señalado a través de su cuenta en la red social X.

Además ha transmitido su agradecimiento a los que están "en primera línea" luchando contra las llamas.

