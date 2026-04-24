Sánchez asegura que no parará hasta acabar con la violencia de género tras el asesinato machista en Seseña (Toledo)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la primera reunión del Panel de Expertos en IA de Naciones Unidas, que se celebra en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "insoportable" el asesinato machista sucedido este jueves en Seseña (Toledo) que eleva a 17 el número de mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en 2026. "La violencia machista nos tendrá enfrente y no pararemos hasta acabar con ella. Todos, todas, juntos y juntas", ha espetado.

Después de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género haya confirmado este viernes que se trata de un nuevo caso de violencia de género, el jefe del Ejecutivo ha lamentado el suceso en una publicación de 'X', recogida por Europa Press, y ha dado el "pésame" a los "familiares y allegados" de la víctima.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad, se trata de una mujer de 43 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 50 años. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La mujer fue apuñalada en Seseña (Toledo) por su expareja --que después se quitó la vida-- es un asesinato machista, lo que lo convierte en el primero de estas características en lo que va de año en Castilla-La Mancha.