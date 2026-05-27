Sánchez dice que la sintonía con el Papa en cuestiones como paz o migraciones avalan el "sentido común" de sus políticas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la Santa Sede, donde es recibido en audiencia por el Papa León XIV, a 27 de mayo de 2026, en Roma (Italia).- Servizio Fotografico Vaticano / Dicastero per la C

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha asegurado, tras su reunión de 45 minutos en el Vaticano con León XIV, que la "absoluta sintonía" con el Papa León XIV en cuestiones como la defensa de la paz o las migraciones avalan el "sentido común" de sus políticas. Sánchez ha transmitido al Pontífice que para España será un "inmenso honor" recibirle en unos días.

"Por tanto, creo que volviendo a su pregunta sobre la sintonía o no sintonía, hay cuestiones en las que efectivamente hay una absoluta sintonía, pero eso lo que avala es el sentido común de esas posiciones que defiende, en este caso, la Iglesia Católica y defiende también el Gobierno de España en asuntos tan importantes como los que usted ha señalado", ha señalado Sánchez en rueda de prensa.

Igualmente, el jefe del Ejecutivo ha destacado que ha sido un encuentro "muy valioso", con una "cierta sintonía" en cuestiones como la defensa de la paz, la lucha contra la pobreza, la inteligencia artificial o las migraciones.

En este sentido, ha indicado que la voz de León XIV "es una brújula moral en la lucha contra la injusticia" y ha agradecido su posición contraria "al egoísmo" y su "empatía frente a la sin razón y la ley de la selva".

"Creo que la paz no se construye con misiles, lo hemos dicho en muchas ocasiones desde el Gobierno de España, se construye con diálogo, con respeto a la legalidad internacional y agradezco, por tanto, de corazón al Papa su valentía y aspiración y su compromiso en este camino tan necesario, tan imprescindible en los momentos que atraviesa el mundo", ha apuntado.

En esta línea, ha defendido el aumento de la ayuda oficial al desarrollo por parte de España, al mismo tiempo que ha afirmado que el país incrementó un 13% esta partida el último año, pese a un contexto internacional de "recortes masivos".

"Hoy el mundo gasta más, lo saben los medios de comunicación, en armas y menos en luchar contra el hambre o las enfermedades vinculadas, por ejemplo, con el ébola ahora mismo en el continente africano", ha lamentado y ha insistido en que España "no se repliega en el miedo ni en la insolidaridad que guía a otros, sino que obra desde la responsabilidad".

Otro de los ejes de la reunión ha informado de que ha sido la inteligencia artificial. Sánchez ha respaldado la visión del Papa sobre una inteligencia artificial regulada desde una perspectiva humanista. "Tiene razón el Papa, ninguna tecnología es neutral y por tanto la inteligencia artificial tampoco es neutral", ha apuntado.

En este punto, también ha defendido la necesidad de una gobernanza internacional que garantice el respeto a la dignidad humana y la protección de los menores. Además, ha destacado la participación de España en una "coalición de voluntarios digitales" dentro de la Unión Europea.

Por otro lado, se ha referido a la migración, un asunto en el que ha afirmado que la Iglesia Católica y el Gobierno de España tienen "una sintonía bastante elevada". El presidente del Ejecutivo ha indicado que el Papa se ha interesado por la visión y por las políticas emprendidas por el país al respecto.

CRITICA LOS "BULOS" Y LAS "PRIORIDADES NACIONALES"

Sánchez ha defendido una migración "ordenada", vinculada a la prosperidad compartida y con la dignidad humana "por encima de todo". Asimismo, ha criticado los discursos basados en "bulos" y "prioridades nacionales" y ha recalcado que los datos desmienten el "efecto llamada".

De la misma manera, se ha referido a las "mal llamadas prioridades nacionales" y las "teorías de la sustitución", que ha dicho que no están respaldadas "ni por la ciencia, ni por los datos, ni por la experiencia histórica". Al ser preguntado sobre esta cuestión, ha afirmado que no la ha abordado con el Pontífice, de quien ha elogiado su "especial sensibilidad" hacia la migración

Por otro lado, Sánchez ha señalado que ha tratado durante una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno español y la Santa Sede en los últimos años. En concreto, ha nombrado del sistema mixto de reparación a víctimas de abusos sexuales y la resignificación del Valle de Cuelgamuros dentro de la Ley de Memoria Democrática. "Son, yo creo, un muy buen ejemplo de esa sintonía y de ese espíritu de diálogo y de voluntad de acuerdo que tenemos con la Iglesia", ha agregado.

En cuanto a la visita del Papa a España, del 6 al 12 de junio, Sánchez ha aplaudido el "programa muy completo", en Madrid, Barcelona y Canarias, muestra del "compromiso social" de León XIV. "Sí celebramos y se le ha trasladado a su Santidad que por fin podamos tener su presencia", ha precisado.