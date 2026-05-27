Más de 8.000 peregrinos de la Familia Agustiniana participarán en los actos del viaje del Papa a España

Jóvenes de la Familia Agustiniana con pañoletas del Papa León XIV. - FAMILIA AGUSTINIANA

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 peregrinos vinculados a colegios, parroquias, comunidades religiosas, movimientos juveniles y obras sociales agustinianas participarán en las distintas celebraciones previstas durante los días de la visita del Papa León XIV a España.

El religioso agustino Isaac Estévez, responsable de la pastoral educativa, del Equipo de Titularidad de la Provincia agustina de San Juan de Sahagún, ha explicado que el eje espiritual y pastoral de esta movilización es el deseo de vivir la unidad".

"Ese es el mensaje principal que hemos escuchado, reflexionado, compartido y vivido estos días, y que nos puede servir para prepararnos ante la visita del papa León XIV: que todos seamos uno", ha señalado.

De esta forma, la Familia Agustiniana quiere expresar esa comunión reuniendo a jóvenes, niños, adolescentes, adultos y mayores en diversos encuentros que tendrán lugar principalmente en Madrid, aunque también habrá actividades en Barcelona y Canarias, según han informado en un comunicado.

El centro neurálgico de las celebraciones será el Colegio San Agustín de Madrid, situado en la calle Padre Damián, junto al estadio Santiago Bernabéu. Allí tendrá lugar una gran eucaristía de la Familia Agustiniana que servirá como inicio de los actos conjuntos.

Además, coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi, colegios y parroquias agustinianas de toda España celebrarán momentos de oración y bienvenida al Pontífice.

"Nos vamos a detener, vamos a respirar y vamos a gritar juntos: '¡Viva y bienvenido el papa León XIV!'", ha explicado el religioso.

Asimismo, el sábado 6 de junio, los peregrinos participarán en la vigilia juvenil prevista en la plaza de Lima y, posteriormente, el 8 de junio, en la eucaristía y procesión del Corpus Christi presidida por el Papa en Cibeles.

Las actividades continuarán durante los días siguientes con diversos encuentros vinculados al mundo educativo, cultural y pastoral, y también estarán presentes en el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, en el que participarán parroquias, consejos pastorales, religiosos, sacerdotes, laicos y representantes de distintas congregaciones e instituciones diocesanas. "Queremos seguir celebrando junto al papa León como una gran familia", ha destacado Estévez.

En la actualidad, la familia agustiniana está formada por Agustinos, Agustinos Recoletos, Agustinas, Agustinas Recoletas, Misioneras Agustinas, Misioneras Agustino Recoletas, Agustinas del Amparo, Comendadoras de Santiago y Agustinos Asuncionistas, que comparten un mismo carisma y una misma herencia espiritual.

MIL "MINI ROSARIOS" PARA LOS PEREGRINOS

Asimismo, desde el Monasterio de La Conversión (Sotillo de la Adrada-Ávila), las religiosas agustinas han querido acompañar espiritualmente el viaje del Papa con la elaboración de mil decenarios artesanos, unos "manejables mini rosarios", compuestos por diez cuentas y una cruz con el corazón agustiniano para "facilitar el rezo del Rosario entre los miles de fieles que acudirán a los distintos actos previstos en el programa", según ha informado la Familia Agustiniana.

La iniciativa, como cuenta una de las religiosas agustinas del Monasterio de La Conversión surgió desde la Fundación Contemplare y en ella han participado monasterios de vida contemplativa de toda España.