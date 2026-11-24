El presidente del Gobierno y candidato del PSOE para las elecciones generales, Pedro Sánchez, en un acto de campaña, a 22 de noviembre de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). El acto se enmarca dentro de la candidatura conjunta al Senado, integrada - Ros Caval - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha replicado al líder del PP y candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, tras afirmar que "la televisión española parece una televisión norcoreana". "No veo yo que esto sea Pyongyang", ha contestado Sánchez.

Así lo ha expresado este martes el jefe del Ejecutivo en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, donde ha aseverado que el presidente del PP "tiene su pasado". "Ha habido viernes negros en la televisión gallega. Telemadrid es ejemplo de muchas cosas, salvo de neutralidad y de imparcialidad", ha subrayado en alusión a la etapa de Feijóo al frente de la Xunta de Galicia y de la televisión pública autonómica madrileña.

"Nosotros defendemos el servicio público de la información, veraz, plural, diversa, donde estén representadas todas las voces", ha asegurado Pedro Sánchez, quien ha añadido que "las audiencias están ahí".

Finalmente, el presidente del Gobierno considera que la labor que hace la Corporación RTVE y Radio Nacional respecto a la información es "apreciada". "Y no solamente la información. Ya sabe que yo soy muy fan de Radio Nacional y, particularmente, de Radio 3", ha concluido.