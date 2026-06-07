Sánchez se reúne este lunes con el Papa, al que escuchará en el Congreso junto a todos sus ministros menos Puente

Pedro Sánchez durante la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - J.J. Guillén / EFE / Pool

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá este lunes un encuentro con el Papa antes de su visita al Congreso, donde León XIV pronunciará un discurso ante los diputados y senadores.

El Pontífice recibirá a Sánchez, que acudirá acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la sede de la Nunciatura Apostólica. De acuerdo a la agenda oficial, esta reunión está prevista que empiece a las 09.30 horas.

Posteriormente, León XIV se desplazará en papamóvil hasta el Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales en un gesto inédito, ya que es la primera vez que un Papa visita la Cámara Baja.

Estarán presentes Sánchez y todos sus ministros, a excepción del titular de Transportes, Óscar Puente, ya que está previsto que viaje a Luxemburgo para participar a las 09.00 horas en el Consejo ministerial de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea.

SAIZ Y RODRÍGUEZ ASISTEN A LOS ACTOS DE LA TARDE

Por la tarde, a las 18.00 horas, está previsto que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acompañe a la Reina Sofía en la ofrenda floral a la Virgen de la Almudena, organizada en la Catedral de la Almudena.

Asimismo, Elma Saiz y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acudirán al encuentro que el Papa mantendrá con la comunidad diocesana, en el estadio Santiago Bernabéu.

En este último acto del tercer día del viaje del Papa a España, habrá actuaciones musicales, procesiones y rezos. Se espera que asistan unas 70.000 personas de parroquias, colegios católicos, hermandades y congregaciones.