Sánchez traslada "ánimo y fuerza" a los cuatro miembros de la UME heridos en el incendio de Yeres (León)

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado "todo su ánimo y fuerza" a los cuatro miembros heridos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio que afecta a Yeres, en la provincia de León.

"Todo mi ánimo y fuerza a los cuatro miembros heridos de la UME en el incendio de Yeres, en León, y a sus familias. Les agradezco su esfuerzo y dedicación y espero que se recuperen pronto", ha apuntado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Tres de los heridos han resultado afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto, sufre una luxación en el hombro, motivo por el que han sido trasladados al hospital de Ponferrada donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al BIEM I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.