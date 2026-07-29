Sánchez traslada su cariño a la familia de la mujer asesinada en Barcelona y pide una sociedad "libre de maltrato"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a alcanzar una sociedad "libre de maltrato machista" tras confirmarse como violencia de género el asesinato de una mujer en la provincia de Barcelona, a cuya familia ha trasladado su cariño.

"Es una prioridad de país alcanzar una sociedad plenamente igualitaria, justa y libre de maltrato machista", ha manifestado Sánchez a través de sus redes sociales, donde ha recordado a las víctimas de violencia de género que llamen al 016. "No estás sola", ha asegurado.

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 32 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2026 tras confirmar el caso de una mujer asesinada presuntamente a manos de su pareja en la provincia de Barcelona este martes 28 de julio.

Según ha informado Igualdad en un comunicado, la víctima, de 34 años, tenía un hijo y una hija menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 32 en 2026 y a 1.373 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 22 en 2026 y a 532 desde 2013.