El secretario personal del Papa León XIV dice que su viaje a España es "un signo de cercanía y agradecimiento"

Archivo - El Papa León XIV junto a su secretario Edgar Iván Rimaycuna en una audiencia general. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario personal del Papa León XIV, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga (Chiclayo, 1989), ha asegurado que el viaje del Papa a España quiere ser "un signo de cercanía y agradecimiento".

"El Santo Padre quiere reconocer en esta visita, con un signo de cercanía y agradecimiento, todo lo que desde aquí se ha ofrecido al mundo y a la Iglesia en la fe y en la vida cristiana", ha afirmado Rimaycuna, en una entrevista concedida a 'Alfa y Omega' y recogida por Europa Press.

Sobre su paso por Chiclayo, Rimaycuna ha asegurado que el Papa Prevost "no ha cambiado" con respecto a aquella época. "Solo la vestimenta, que ahora es blanca, y el encargo", ha indicado.

También ha precisado que es "tranquilo, con una gran capacidad de escucha y que siempre está disponible" y que, "a pesar del gran volumen de trabajo, del ritmo, de las actividades", siempre encuentra "tiempo para atender".

Además, ha destacado que "sabe combinar la prudencia y la practicidad americana con la cercanía que ha aprendido en Latinoamérica, con los gestos cordiales, cercanos, afectuosos".

En cuanto a su trabajo como secretario del Pontífice, Rimaycuna ha explicado que, en su caso, consiste en "trabajar al lado de un amigo", ser "quien le ayude en el trabajo diario y quien lo protege para que logre realizar su trabajo con tranquilidad".