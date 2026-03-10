El sector de las materias primas minerales no energéticas celebra la aprobación del Plan para su Gestión Sostenible. - AMESCUA / PRIMIGEA / ANEFA

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Primigea, confederación que representa a todos los distintos subsectores de las materias primas minerales no energéticas, extractivas y transformadoras, ha señalado que el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales aprobado este martes por el Consejo de Ministros "refuerza el papel estratégico de la industria extractiva y transformadora, al tiempo que promueve una gestión más eficiente de los recursos y un mayor desarrollo de la economía circular".

De cara al futuro, ha señalado que participará en el grupo de trabajo sobre materias primas minerales que se constituirá para el seguimiento del Plan, con el objetivo de garantizar que las acciones previstas respondan a las necesidades "reales" de la industria y se alineen con los nuevos enfoques europeos de competitividad derivados del Pacto Industrial Limpio.

Asimismo, ha incidido en que considera necesario reforzar la dotación económica prevista para aprovechar "plenamente" las posibilidades de España como uno de los países europeos con mayor potencial industrial asociado a la cadena de valor generada por la extracción, valorización, tratamiento y aplicación de recursos minerales.

"La correcta implementación del I Plan de Acción 2026-2030 marcará, sin duda, un punto de inflexión para la industria española, contribuyendo a reforzar la seguridad de suministro, mejorar la competitividad industrial, generar empleo cualificado y reducir la huella de carbono asociada a las cadenas de valor industriales", ha recalcado.

La confederación, que ha participado activamente en el proceso previo a la aprobación del Plan, agradece el esfuerzo realizado por todas las administraciones y actores implicados en su elaboración y reitera su "plena disposición" a colaborar en su desarrollo. "Con ello, reafirmamos nuestro compromiso con una industria moderna, sostenible y competitiva al servicio del desarrollo económico, la autonomía estratégica y el bienestar de la sociedad española", ha indicado.