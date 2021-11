Securitas Direct presenta 'Protegemos mujeres', su campaña anual que aúna iniciativas contra la violencia de género

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Securitas Direct acaba de presentar 'Protegemos mujeres', su campaña anual de sensibilización que recoge todas las iniciativas que realiza a favor de las mujeres víctimas de violencia de género, una de las principales líneas de actuación que desarrolla dentro de su plan de ESG, enmarcada en la Semana Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, que se celebra del 22 al 25 de noviembre.

Securitas Direct lleva tres décadas con acciones vinculadas a esta lacra que, hasta la fecha, deja un total de 37 fallecidas a manos de sus parejas o exparejas en España, según datos del Ministerio de Igualdad.

Entre algunas de las principales acciones que están llevando a cabo durante esta semana, destaca el apoyo a diferentes entidades como Fundación Quiero trabajo, donde voluntarias de la compañía participan en un programa de mentoring para ayudar a estas mujeres a encontrar un empleo, así como la colaboración con Generando Igualdad para financiar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género.

Por otro lado, este 25 de noviembre se celebrará un concierto en el que se dará voz a diferentes generaciones que han sufrido violencia de género y cuyas historias reales se podrán escuchar en las instalaciones de Securitas Direct (también se difundirá vía streaming a través de su canal de youtube 'https://www.youtube.com/securitasdirect').

Algunos de estos testimonios son los de María José, Laura y Pilar: "Fui capaz de mirar al dolor a la cara y no mirar para otro lado, afrontar lo que había vivido y sonreírle de nuevo a la vida", "Durante muchos años estuve ciega, sin ser capaz de identificar que yo no era la culpable de nada" o "A día de hoy me siento una mujer recuperada y mi principal objetivo es, con mi testimonio, ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo".

El objetivo es alzar la voz de estos testimonios convertidos en canciones a través del proyecto 'Fabricando Canciones', de Rafa Sánchez, y que recoge el disco 'VIVE', compuesto por melodías de recuperación y supervivencia frente a este tipo de violencia.

Como primicia, también se escuchará, por primera vez, la canción 'Soy viento', compuesta por Rafa Sánchez a partir de la participación entre empleados y seguidores que la compañía tiene en sus redes sociales, a quienes se animó a compartir palabras, frases o reflexiones contra la violencia de género, según ha adelantado la compañía.

En palabras de la directora de Comunicación y ESG de Securitas Direct Iberia & LatAm, Laura Gonzalvo, este proyecto es "una forma de proteger a las mujeres" al dar a conocer sus testimonios "para visibilizar esta realidad, que otras se vean reflejadas en la valentía de estas mujeres y se animen a contarlo y a denunciar".

"El éxito de programas como este responde, directamente, a una participación coral, de ahí que impliquemos a diferentes personas, desde nuestros empleados con su voluntariado, hasta entidades, ONG y sociedad en general", añade.

La compañía, cuyo compromiso en la lucha contra esta lacra también se ejemplifica a través de su experiencia de doce años protegiendo mujeres víctimas de esta forma de violencia mediante el Centro de Control Cometa, se unirá también al minuto de silencio convocado para la ocasión.