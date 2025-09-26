SEO/BirdLife aboga por el turismo de naturaleza respetuoso e inclusivo por el Día Mundial del Turismo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife reclama un turismo de naturaleza respetuoso e inclusivo como motor de desarrollo sostenible, en el marco de la celebración del 'Día Mundial del Turismo' este 27 de septiembre, una iniciativa promovida por la Organización Mundial Del Turismo (OMT) bajo el lema 'Turismo y transformación sostenible', según ha informado la organización.

De este modo, la ONG reitera la necesidad "urgente" de apostar por un modelo de turismo que sea responsable y respetuoso con el medio ambiente, así como inclusivo y regenerativo, como la única vía para lograr un desarrollo sostenible real y duradero y que considera imprescindible para preservar el patrimonio natural para las generaciones futuras.

La organización apunta que, a pesar de las señales de alerta, algunas administraciones y sectores siguen apostando por el mismo modelo turístico de las últimas décadas, centrado en la cantidad y no en la calidad. En este sentido, pone como ejemplo la reciente propuesta del Gobierno español de destinar casi 13.000 millones de euros para la mejora de los aeropuertos, una inversión que, como destaca, es cuatro veces superior a la actual.

El técnico de SEO/BirdLife Jordi Prieto ha explicado que "solo a través de un turismo que promueva la conservación de la biodiversidad, la accesibilidad para todos y el desarrollo local sostenible, se podrá asegurar un futuro donde el turismo sea un verdadero motor de desarrollo regenerativo". "Hoy, más que nunca, es el momento de actuar para asegurar que el turismo sea una herramienta de conservación, inclusión y desarrollo sostenible", añade Prieto.

PROYECTOS

Asimismo, SEO/BirdLife está involucrada en varios proyectos que buscan promover el turismo de naturaleza responsable, la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas. Por ejemplo, a través de 'Flow4Bio', la ONG promueve el desarrollo de un turismo de naturaleza responsable en Espacios Naturales Protegidos (ENP), con un enfoque en la resiliencia de los bosques y la preservación de la biodiversidad.

De este modo, la ONG está evaluando los impactos sobre las aves y la biodiversidad a través del seguimiento con cámaras y con la realización de encuestas a los visitantes para proponer medidas que se integren en los planes de uso de los espacios naturales y así se unifique la gestión de aquellos que presentan un alta frecuentación humana.

Asimismo, indica que también ha promovido la integración de la inteligencia artificial para fomentar un turismo respetuoso, accesible e inclusivo en ocho Reservas de la Biosfera, bajo el nombre de 'Naturaleza Conectada'. Así, SEO/BirdLife afirma que apuesta por reducir la masificación de los espacios naturales y fomentar un turismo con menor impacto ambiental a través de la tecnología, para desestacionalizar el turismo y mejorar la accesibilidad, lo que beneficia al medio ambiente y a las comunidades locales.

Entre las principales aportaciones de esta iniciativa, la ONG destaca la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas, como la inteligencia artificial, para ofrecer información en tiempo real sobre rutas adaptadas, albergues accesibles y recursos locales. De este modo, se facilita la planificación personalizada y se contribuye a la modernización de pequeños negocios rurales, lo que genera un impacto positivo en la lucha contra la despoblación.

La organización también indica que está llevando acabo la iniciativa de turismo 'Rooted', un proyecto europeo dirigido a acercar a las personas mayores a la naturaleza, para construir puentes entre generaciones y promover la participación activa de las generaciones más jóvenes en la conservación del entorno natural. Así, se pretende reconstruir el vínculo animando a los mayores a compartir experiencias mientras aprenden nuevas habilidades utilizando herramientas como aplicaciones de identificación de aves y plantas.