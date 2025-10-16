SEO/BirdLife pide que la Comisión Europea se oponga al plan de la FAO para los cormoranes: "Carece de base científica". - SEO/BIRDLIFE

SEO/BirdLife ha pedido que la Comisión Europea rechace la propuesta de la Comisión Asesora de Pesca y Acuicultura Continental de la FAO (EIFAAC) de aprobar un 'Plan Paneuropeo de Gestión del Cormorán' basado en el control poblacional de la especie mediante métodos letales.

"Carece de base científica contradice la Directiva Aves y el Acuerdo para la Conservación de aves acuáticas migratorias africanas-eurasiáticas, ignora los compromisos internacionales de conservación de las aves acuáticas y abriría la puerta a una persecución generalizada del cormorán, lo que supondría un grave retroceso en la protección de la biodiversidad", ha denunciado.

Así se ha expresado en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que finalizó este miércoles. Una de las mociones que presentó estuvo centrada en la coexistencia entre las personas y las especies depredadoras o potencialmente conflictivas con las actividades humanas.

A su vez, la ONG logró incluir en el texto final de la moción de urgencia sobre los grandes incendios en el medio natural la necesidad de elaborar mapas de áreas de alto valor de conservación (AVC) para integrarlos en los planes de prevención y lucha contra los incendios, de manera que las políticas públicas puedan priorizar la protección de los ecosistemas más frágiles.

Al margen de ello, SEO/BirdLife ha promovido o apoyado varias mociones que han acabado siendo adoptadas, como una sobre gestión y restauración de áreas afectadas por monocultivos de eucaliptos, que plantea una recuperación ecológica real frente a modelos forestales insostenibles; u otra sobre planificación marina y eólica marina, que refuerza la necesidad de compatibilizar la transición energética con la conservación de la biodiversidad.

A su vez, también ha promovido o apoyado otras mociones como una sobre restauración de la oscuridad natural, centrada en reducir la contaminación lumínica; otra sobre planificación estratégica y espacial de redes eléctricas, que insta a minimizar los impactos sobre aves y ecosistemas; una sobre turismo sostenible, que reclama regular el turismo masivo en espacios naturales; y otra sobre inclusión social y accesibilidad universal, que sitúa la equidad como pilar de la conservación moderna.