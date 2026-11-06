'La Séptima' Debuta Con Un 2,8% De Cuota Y Casi 5 Millones De Espectadores Únicos El Día De Su Estreno - EUROPA PRESS

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La Séptima' registró un 2,8% de cuota de pantalla en su jornada de estreno, este jueves 5 de noviembre, y alcanzó 4.990.000 espectadores únicos, equivalentes a una cobertura del 10,5% de la población, según el informe elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue.

Con estos resultados, la cadena impulsada por su consejero delegado, José Miguel Contreras, cumple su primer objetivo de audiencia, ya que se había fijado superar el 1,5% el día del estreno. De hecho, en el business plan la cifra era del 1,8%.

La cadena dirigida por el periodista Javier Ruiz ocupó la octava posición del ranking diario y tuvo en la entrevista al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, su emisión más vista, con 473.000 espectadores de audiencia media y un 3,7% de cuota de pantalla.

El espacio, emitido a las 21.32 horas, reunió a 973.000 espectadores únicos. Le siguieron 'La Diana: El relevo', a las 20.49 horas, con 323.000 espectadores de media y un 2,9% de cuota, y 'La última hora', a las 21.04 horas, con 320.000 espectadores y un 3,2%.

Esta última emisión alcanzó 2.666.000 espectadores únicos, la mayor cifra entre los cinco programas con más audiencia media de la cadena en su primera jornada, según los datos recogidos por Europa Press.

Completaron esa relación 'En línea', emitido a las 15.08 horas, con 274.000 espectadores de media y un 3,1% de cuota, y 'El pulso: El relevo', a las 14.55 horas, con 256.000 espectadores y un 2,9%. Ambos espacios registraron 1.252.000 y 360.000 espectadores únicos, respectivamente.

Por territorios, 'La Séptima' obtuvo sus mejores resultados en la Comunidad Valenciana, donde anotó un 4,3% de cuota, seguida de Cataluña y Madrid, ambas con un 3,7%. También destacó en la categoría territorial 'Resto', con un 3,4%, así como en Asturias, con un 3,1%, y Galicia, con un 3%.

La edad media de su audiencia se situó en 57 años. Por grupos de edad, la cadena registró un 3,4% entre los espectadores de 13 a 24 años, un 3,3% tanto entre los de 25 a 44 años como entre los de 65 a 74, y un 3,1% en la franja de 45 a 64 años. Entre los hombres alcanzó un 3,3%.

Finalmente, la sobremesa y la franja denominada 'noche' fueron sus tramos de mayor rendimiento, con un 3,1% de cuota en ambos casos, seguidos de la tarde, con un 2,9%.