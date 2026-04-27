Siete personas murieron este fin de semana en las carreteras españolas, entre ellas 2 motoristas y un ciclista

Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han perdido la vida este fin de semana en seis siniestros de tráfico acaecidos en las carreteras españolas. Entre los fallecidos, dos motoristas y un ciclista.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), cinco de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido tres salidas de la vía y una colisión.

El departamento que dirige Pere Navarro ha apuntado que la siniestralidad ha tenido lugar en Alcadozo (Albacete), Viana do Bolo (Ourense), Ingenio (Las Palmas), Gandesa (Tarragona), Albal y Ontinyent (Valencia).

En el acumulado anual hasta el 26 de abril se llevan contabilizados 258 fallecidos en las carreteras, 63 en lo que va de mes de abril, según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).