Sindicatos y patronal firman el convenio colectivo estatal de Prensa Diaria con una subida salarial del 5,5% hasta 2027

Periodistas en el exterior de la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor, a 29 de octubre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Asociación de Medios de Información (AMI) han firmado el VIII Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria, que contempla subidas salariales para las plantillas de un 5,5% hasta 2027, tanto en salario base como en todos los complementos salariales, y el abono del plus dominical a partir del séptimo domingo.

Así lo han dado a conocer los sindicatos en un comunicado conjunto, donde han detallado que el acuerdo tendrá una vigencia de dos años (2026 y 2027) e incluye un incremento de sueldos del 2,5% para este 2026, con carácter retroactivo a 1 de enero, y del 3% para el año próximo 2027.

Además, los sindicatos han destacado que se incorpora un avance desde 2027 en el apartado de cobro del plus dominical, de tal manera que los trabajadores empezarán a percibir el complemento a partir del séptimo domingo trabajado.

También se prevé la creación de una bolsa de 10 horas laborales anuales que las empresas podrán aplicar en picos de productividad sobrevenidos, a excepción de aquellas empresas y grupos de empresa que cuenten con acuerdos de mejora en vigor, pero sus plantillas tengan fijada la jornada anual de 1.687,5 horas que marca el convenio colectivo de Prensa Diaria. En estos casos no operará dicha bolsa de horas.