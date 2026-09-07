Sindicatos piden a Transportes que intervenga ante el "deterioro" de los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo

Archivo - Un barco de salvamento marítimo, a 9 de julio de 2026, en Santurce, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCAA) y el Sindicato de Salvamento Marítimo (SSM) han remitido este lunes una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para pedir su intervención inmediata ante el "grave deterioro" del servicio público de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y solicitar un nuevo interlocutor.

En concreto, estos tres sindicatos denuncian que la "nefasta" gestión de la Dirección de la entidad pública ha llevado a transferir funciones de un centro de coordinación a otro "por falta de personal de guardia". Según dicen, esto se ha producido "con el beneplácito" de la Dirección General de Marina Mercante y la Secretaría General de Transportes Aéreo y Marítimo.

"El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Algeciras absorbió las funciones de control del Tráfico Marítimo del Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho de Gibraltar en precario, sin refuerzos de personal para asumir estas responsabilidades y en contra de las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI)", critican.

Además, CSIF, CCOO y SSM solicitan un nuevo interlocutor para retomar la negociación del IX Convenio Colectivo para el personal de tierra, algo que de acuerdo con las organizaciones llevan pidiendo "desde antes del verano".

Según explican, "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la "falta de respeto" que a su juicio tuvo el Director de Recursos Humanos a la representación de los trabajadores a través de dos "desafortunados" correos electrónicos con copia a toda la plantilla "por el mero hecho de no aceptar sus propuestas y mantener una firme defensa de las condiciones laborales pactadas".

Las organizaciones sindicales señalan a la Dirección de SASEMAR como la "principal responsable" de enrocar la situación. Dicen que su "intransigencia y cerrazón" arrastra al colectivo a acudir a los tribunales de manera recurrente para poder resolver los conflictos laborales, dejando como única vía el inicio de movilizaciones para defender tanto los derechos de las personas trabajadoras como la adecuada prestación del servicio público de Salvamento Marítimo.