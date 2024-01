Sira Rego espera que el grupo de expertos para abordar la exposición de los niños a móviles esté funcionando en febrero

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que su departamento trabaja para que el grupo de cincuenta expertos para abordar la exposición de los niños a los móviles y las tecnologías esté funcionando en febrero.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la ministra ha confirmado que la idea del Ministerio de Juventud e Infancia es terminar de cerrar todo, a ser posible, en el mes de febrero y ha asegurado que trabajan con "prisa porque es un tema que va a requerir debate nacional" y que debe comenzar a funcionar "cuanto antes mejor".

Rego también ha hecho énfasis en la necesidad de coordinación con el resto de ministerios porque, según ha afirmado, deben estar implicados otros departamentos como "el Ministerio de Educación, de Sanidad con la cuestión de la salud mental y el de Transición Digital", por lo que "debe haber una cooperación dentro del Gobierno y con las Comunidades Autónomas", muchas de las cuales, según ha confirmado, "ya están tomando medidas".

La ministra de Juventud e Infancia también ha advertido que este grupo de expertos es una propuesta nacional que "tratará de dialogar en torno a cuáles son los retos y cuáles son las consecuencias del uso y de la exposición de los jóvenes al entorno digital" y cuyo objetivo es ver qué "se puede hacer como gobierno y como sociedad".

La salud mental y la soledad no deseada, según ha confirmado Rego, es otro de los temas que preocupa a su departamento. La ministra ha asegurado que su departamento está preocupado por el estudio presentado por UNICEF, cuyos resultados concluyen que el 90% del uso de las nuevas tecnologías y de los dispositivos entre los jóvenes tiene que ver con resolver la soledad no deseada, por lo que ha asegurado que hay "debates de fondo de los que no se puede huir".

Finalmente, Rego ha asegurado que abordar el problema de la exposición a los móviles y la tecnología es uno de los retos que tiene el Gobierno y ha destacado que están "absolutamente implicados" en abordar esta cuestión y el de la salud mental "cuanto antes".