La situación mejora tras el paso de 'Kristin' pero preocupan los cauces, especialmente en Andalucía

Presa de Los Canchales en Mérida, desembalsando agua. - CHG

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La situación tras el paso de la borrasca 'Kristin' que ha afectado a casi toda España ha mejorado en las últimas horas, aunque preocupa la situación de los cauces especialmente en Andalucía, Extremadura y Castilla y León, donde los ríos han visto duplicar sus caudales, y poblaciones continuan aún sin luz. En la comarca de Jerez, en Cádiz, está anunciado un desalojo inminente de 14 zonas rurales ante la crecida del río Guadalete.

La red de carreteras continúa afectada y, según la Dirección General de Tráfico (DGT) 54 vías secundarias en Almería, León, Navarra y Cáceres tienen algún tipo de restricción a consecuencia de la nieve. A estas hay que sumar vías que permanecen cortadas a consecuencia de la lluvia, especialmente en Cádiz, Córdoba y León.

Andalucía suma un total de 2.996 incidencias desde el pasado martes debido al temporal, en su mayoría motivadas por las fuertes rachas de viento. Además, 35 carreteras permanecen cortadas por inundación o presencia de hielo y nieve y suma una docena de viviendas desalojadas de madrugada en zonas rurales de Jerez de la Frontera (Cádiz) a las 250 personas que ya estaban fuera de sus casas en la zona de Guadarranque, en San Roque (Cádiz).

A estos hay que añadir el desalojo de otras 14 zonas rurales de la comarca de Jerez de la Frontera (Cádiz) ante la crecida del río Guadalete, que baja en estos momentos por encima de los seis metros, es decir, en nivel de alerta roja, afectando a unas 600 personas.

Además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha elevado a rojo el nivel del río Guadalquivir al paso por la localidad sevillana de de Lora del Río. El caudal del río ha superado los 32 metros sobre el nivel del mar y en torno a 1.500 metros cúbicos por segundo al paso por el municipio.

También en la comarca de Jerez, un conductor ha tenido que ser rescatado al quedar atrapado con su vehículo en la A-381 (Jerez-Los Barrios) por la inundación de la vía y el servicio aéreo de la Guardia Civil ha rescatado a una familia en un helicóptero que se había quedado aislada en su vivienda por la crecida del Guadalete.

Los cortes de suministro de luz continuan siendo también un problema en varias zonas de Andalucía, concretamente en Sevilla hay 900 clientes de la red de Endesa continúan sin electricidad.

Por su parte, Córdoba capital ha decidido cambiar el nivel de alerta por inclemencias meteorológicas de 1 a 0 --fase de Preemergencia-- para la ciudad, en donde esta tarde de prevén rachas de viento que podrían llegar a alcanzar los 65 kilómetros por hora.

Se ha decidido prorrogar durante la tarde de este jueves 29 de enero el cierre de parques y jardines mientras se siguen las labores de inspección de los posibles daños en el arbolado, máxime teniendo en cuenta la previsión de rachas de viento para la tarde.

Respecto a la incidencia en la actividad lectiva, la comunidad andaluza ha registrado además 281 incidencias en centros educativos, de las cuales 76 se han localizado en Cádiz, 59 en la provincia de Almería, en Jaén 45, Sevilla con 38, Córdoba con 24, Granada con 20, Huelva con 14 y Málaga con cinco.

CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA Y GALICIA

En Valladolid, el Pisuerga ha duplicado su caudal a su paso por capital, al pasar de 100 metros cúbicos por segundo en la mañana de este miércoles a 246 m3/S a las 10.30 horas de este jueves. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido ocho partes de avisos hidrológicos por riesgo de inundación y un total de 85 avisos (9 rojos, 11 naranjas y 65 amarillos), que han afectado a 35 estaciones de aforo pertenecientes a 25 cauces distintos, además de que se han realizado desembalses "moderados" en cinco embalses.

Los avisos hidrológicos se han ubicado fundamentalmente en la parte occidental de la cuenca, concretamente en las provincias de Ourense, León, Zamora y Salamanca, con especial "intensidad" en las cuencas de los ríos Támega, Huebra y Cea.

Según la CHD, los emblases están contribuyendo a laminar o minimizar los efectos de las avenidas ya que hasta el momento se ha producido desembalses de carácter moderado en Compuerto, Castrovido, Pontón Alto, Santa Teresa y Águeda, y todos ellos lejos del umbral que marca el nivel amarillo. El resto de embalses aún están desembalsando mínimos.

En Galicia, la Xunta mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones, en fase de preemergencia, y actualmente están en seguimiento el caudal de siete ríos: Mero, en Cambre; Barcés, en Abegondo; Valiñas, en Culleredo; Tambre, en Trazo; Cabeiro, Redondela; Oitavén, en Soutomaior; y el Arnoia, Baños de Molgas.

En Extremadura la situación ha mejorado en las ultimas horas y Las 350 personas desalojadas con motivo del temporal de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz, pueden regresar a sus casas, una vez estabilizados los cauces del río Gévora y al contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

En Cáceres, diez carreteras de la provincia se mantienen cortadas al tráfico este jueves, ya sea por acumulación de nieve o por el inundación debido a los efectos provocados por el paso de la borrasca Kristin por la región. La situación de los cauces ha mejorado también y ha bajado a dos el número de estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo en la cuenca del Tajo. En concreto, se trata de la estación en el río Tiétar en Valverde La Vera-Losar y en el Alagón en Coria (Cáceres).

Asimismo, con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica actualmente, seis presas gestionadas por la CHT están desembalsando en aviso amarillo y una presa en aviso naranja. Este es el caso de Navalcan, Rosarito, Jerte, Borbollón, Árrago, Rivera de Gata y Villar de Plasencia, que es la que se encuentra en nivel naranja, si bien es también la que menor cantidad de agua desembalsa.