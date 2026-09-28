La Sociedad de San Vicente de Paúl pide reforzar el acompañamiento a los mayores por el Día de las Personas de Edad

Una mujer mayor acompañada por una voluntaria de la Sociedad San Vicente de Paúl. - SSVP

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) ha hecho un llamamiento a reforzar el acompañamiento a las personas mayores en situación de vulnerabilidad, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra el 1 de octubre.

"En la Sociedad de San Vicente de Paúl entendemos el acompañamiento como una forma de estar presentes, escuchar y reconocer a cada persona desde el respeto. La cercanía y el tiempo compartido pueden marcar una diferencia enorme en la vida cotidiana de quienes atraviesan situaciones de soledad", ha señalado la coordinadora nacional de proyectos con personas de edad, centros de acompañamiento y escucha de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España.

La entidad desarrolla proyectos de escucha, compañía y apoyo cotidiano para prevenir la soledad no deseada y favorecer su participación en la comunidad. Además, promueve relaciones personales estables a través de visitas, conversaciones, paseos y apoyo en pequeñas gestiones del día a día.

Según señala la organización en un comunicado, el acompañamiento se basa en "el respeto a las decisiones, la experiencia y la autonomía de cada persona".

También pone en valor la labor de los voluntarios, en su mayoría jubilados, que también encuentran una forma de implicarse en su comunidad y compartir su tiempo y experiencia.

"Aunque casi todo cambia con el paso del tiempo, hay algo que permanece: la necesidad de sentirnos acompañados y queridos. A veces basta una conversación, una mano, un abrazo o un poco de cariño", ha explicado Rosa Corredor, voluntaria de la Sociedad de San Vicente de Paúl que acompaña a una residente de Ballesol Alicante.