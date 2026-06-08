Sombreros y abanicos en los alrededores del Bernabéu durante la espera a la llegada del Papa: "Me ha encantado"

Público durante el encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha llegado este lunes al Estadio Santiago Bernabéu arropado por centenares de personas refugiadas del calor entre sombras y abanicos para ver durante unos segundos la comitiva que ha trasladado a León XIV hasta el interior del campo del Real Madrid.

"Me ha encantado", ha exclamado sobre la visita del Pontífice un padre de familia que acudió a la misa de Robert Prevost este domingo. Así, en los aledaños del Bernabéu, centenares de personas han soportado los 32 grados que han marcado los termómetros al filo de las siete de la tarde.

Sprays de agua, paraguas y el resguardo de los árboles en las aceras y algunas fachadas, como la de la Iglesia parroquial de los Sagrados Corazones, han servido de refugio para aguardar la llegada de León XIV.

Otros se quejaban de no haber podido ver al pontífice por ser "demasiadas personas" esperando, como afirmaba un joven en declaraciones a Europa Press, después de viajar desde Córdoba para poder ver a León XIV en la primera etapa de su viaje.

Decenas de furgones de la Policía Nacional han rodeado la plaza de los Sagrados Corazones acompañados de ambulancias del SAMUR. Aunque no se han atendido golpes de calor, las autoridades sanitarias han atendido varios "mareos" por las altas temperaturas, según han confirmado a Europa Press los médicos del 112 presentes en los alrededores del Bernabéu.

A ello se sumabba que la llegada del Pontífice se ha hecho esperar. "¿Cuánto falta?", preguntaba una señora de avanzada edad a uno de los sanitarios. "Todavía queda", respondía ante la desesperación de quienes lo escuchaban.

Muchos han seguido por móvil el recorrido de la comitiva desde la Catedral de La Almudena para conocer con exactitud la llegada del Papa al Bernabéu, que solo ha durado unos instantes. El coche del Papa, cerrado, ha tardado apenas medio minuto en cruzar la plaza de los Sagrados Corazones antes de adentrarse en el párking subterráneo del Estadio.

Minutos después, miles de personas en el interior del recinto aclamaban la retransmisión que mostraba la llegada del Papa al Estadio. El itinerario del Pontífice, que marcaba el inicio a las 18:30 horas desde la calle Mayor, ha finalizado menos de una hora después, a las 19:22 horas.