Son Nuestros Hijos pide al Orgullo de Madrid que exija al Gobierno la regulación de la gestación subrogada

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2024, a 6 de julio de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Son Nuestros Hijos, la asociación española que reúne a más de un millar de familias por gestación subrogada, ha pedido a los organizadores de la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid que exijan al Gobierno la regulación de esta práctica.

En concreto, ha emplazado a los organizadores de la marcha a que incluyan entre sus reivindicaciones políticas el derecho al acceso, por parte de todas las parejas del colectivo, a la medicina reproductiva y a la gestión por sustitución, "en coherencia con la reivindicación histórica de conseguir una igualdad de derechos".

"Hablar de familias LGTBIQ+, hoy en día, es hablar también de gestación subrogada; de lo contrario, en la práctica, se le está negando el derecho a formar familias a una parte importante de la comunidad LGTBIQ+", ha expuesto la presidenta de Son Nuestros Hijos, Olatz Mendiola.

En esta misma línea, la asociación, que se unirá mañana a la marcha de Madrid, ha explicado que "seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva", tal y como indican los organizadores de la iniciativa arcoíris, "significa reivindicar y exigir al Gobierno de España que regule la gestación subrogada", al igual que otros países del entorno europeo.

Del mismo modo, han recalcado que las manifestaciones del Orgullo de Francia, Italia y Alemania han recogido expresamente esta reivindicación. Así, han indicado que en Montpellier, Roma, Niza, Bérgamo o Bremen, han reclamado "el acceso a la reproducción asistida y la eliminación de la horrible ley que criminaliza de forma universal la gestación por sustitución". .

En la comunidad LGTBI italiana han reivindicado una "gestación por sustitución ética y solidaria para todas las personas". Mientras, el colectivo alemán ha exigido una modernización del derecho de familia, que regule las cuestiones relacionas con el derecho de adopción, la paternidad y la maternidad subrogada en el sentido de las familias arcoíris "de forma realista", así como "espacio para la diversidad".

Finalmente, Son Nuestros Hijos ha criticado el "chantaje gubernamental" al asociacionismo español mediante la decisión de no conceder subvenciones a quienes se posicionen a favor de regular la gestación subrogada. De hecho, la asociación denunció a principios de este año las órdenes del Ministerio de Igualdad que obligan a los colectivos del ámbito del feminismo y la igualdad de género a "reconocer expresamente" la gestación por sustitución como una forma de "violencia contra las mujeres".