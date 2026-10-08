Soriano (Atrevia) destaca el papel de la comunicación como "antena estratégica" de las organizaciones

La CEO global de Atrevia, Asunción Soriano. - EULOGIO VALDENE/ATREVIA

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CEO global de Atrevia, Asunción Soriano, ha destacado este jueves que en estos tiempos de cambio geopolítico, disrupciones tecnológicas e incertidumbre la comunicación es "más importante que nunca" y se convierte en la "antena estratégica de las organizaciones".

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, con motivo del VI Congreso Iberoamericano de Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos organizado por Atrevia, en el que se ha puesto de manifiesto la importancia del área de la comunicación, el marketing y de los asuntos públicos.

A juicio de Soriano, en este momento de cambio "la comunicación estratégica y la capacidad de comunicación con los diferentes públicos es una herramienta crítica en las organizaciones y en su futuro".

En el ámbito corporativo, ha dicho, hay una agenda pública de transformación, que es también la del Gobierno, y que "conlleva la oportunidad de que las empresas formen parte de cocreación de proyectos y más colaboración público privada". A su juicio, esto hace que las empresas necesiten reforzar su capacidad de "diplomacia corporativa" y que no se encierren en sí mismas.

LA RELEVANCIA CULTURAL E HIPERSEGMENTACIÓN

Soriano ha señalado que el mundo del marketing está "muy revolucionado", ya que antes "con ser conocido ya se vendía y ahora hay que ser relevante". En su opinión, hay una "especie de colapso de la notoriedad" y ahora el reto es "un referente cultural".

Por otra parte, ha apuntado a la hipersegmentación, ya que actualmente el mercado está "extremadamente segmentado", pero no por los patrones habituales sino por comunidades, gustos e intereses, con lo que es necesario lanzar mensajes acordes a las diferentes comunidades.

Por todo ello, Soriano ha destacado el papel de "antena estratégica" que juega la comunicación en estos "tiempos de incertidumbre", y ha remarcado que los líderes asumen que "la diplomacia corporativa también está en la primera línea"

CONFIANZA Y TECNOLOGÍA

A la hora de hacer estas comunidades, la confianza es clave. La empresa tiene varios activos, como el financiero o el del talento, pero Soriano también ha apuntado al de la reputación, que ha considerado el "más crítico y más frágil a la vez". Este activo tiene que ver con la confianza y en tiempos de ruido y fake news "es esencial cuidar esta confianza con mucha coherencia", ha dicho.

La irrupción de la inteligencia artificial es otro de los factores que marca el camino de la comunicación en las organizaciones. La experta ha rechazado la visión, a su juicio, "errónea" basada en solo mandar mensajes generando "excesivo contenido de mala calidad" porque ha considerado que genera "rechazo" en la gente.

Por el contrario, ha destacado que la IA puede ser una "aliada brutal" del trabajo por los datos, la segmentación y la velocidad.

"Comunicar es abrir conversaciones", ha resaltado Soriano destacando la relevancia de mantener conversaciones con todos los públicos, también en el caso de la comunicación interna, a la que ha denominado el "sistema nervioso de las organizaciones"

Con la vista en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y en la campaña electoral previa, la CEO global de Atrevia ha apuntado al "reto enorme de tener las orejas muy abiertas para ver cuáles son los temas que de verdad preocupan a los ciudadanos". A su juicio, "quien entienda de manera muy segmentada qué preocupa al votante, será quien gane la batalla".