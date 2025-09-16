Sumar aplaude la retirada de España de Eurovisión si participa Israel: "Tenemos que presionar en cada evento"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha aplaudido que el Consejo de Administración de RTVE haya aprobado este martes retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) --encargada de la organización-- no expulsa a Israel del certamen.

"No podemos ser cómplices de un genocidio. Tenemos que presionar en cada espacio, en cada evento, para señalar lo que está haciendo Israel en Palestina. Celebramos esta noticia. Si Israel participa en Eurovisión, España no asistirá", ha señalado la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en una publicación en sus redes sociales.

Desde Izquierda Unida, han defendido que con esta decisión España está "en el lado correcto de la historia". "Tolerancia cero al genocidio es plantarnos, y forzar a la UER a expulsar a Israel. Ahora a por el acuerdo de Asociación Comercial Preferente UE-Israel", ha apostillado la formación.

En la misma línea, la diputada de los Comuns Aina Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ha exigido la exclusión de Israel "de todos y cada uno de los certámenes que tengan que ver con cultura o con deporte". "No vamos a blanquear más a un Estado genocida", ha dicho.

Si finalmente la UER no expulsa a Israel de Eurovisión, los Comuns exigirán, como ha hecho el Consejo de Televisión Española, que España no participe en el certamen eurovisivo.

Vidal ha felicitado al Consejo de Televisión Española por estar "liderando que Israel no participe" en Eurovisión y ha celebrado su fallo de defender que España no acuda al certamen si participa Israel.

"El primer punto es que Israel no participe en este certamen. Voluntariamente no queremos dejar de participar, se trata de que no participe un Estado genocida de una forma blanqueante en eventos deportivos o culturales", ha recalcado.