Sumar celebra la retirada de Eurovisión si participa Israel y exige a España promover su "expulsión inmediata"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS)

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha celebrado este martes que RTVE haya decidido retirar a España del Festival de Eurovisión si participa Israel y ha añadido que España "tiene que promover la expulsión inmediata" de Israel del concurso y "de todos los eventos culturales y deportivos".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la Cámara Baja después de que el Consejo de Administración de RTVE haya aprobado la medida por mayoría absoluta con 10 votos a favor de los consejeros propuestos por PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos; cuatro en contra de los consejeros auspiciados por el PP y una abstención del propuesto por Junts.

Martínez Barbero ha declarado que "es hora de que acabe la hipocresía y la doble vara de medir", porque el primer ministro de Israel, Benjamín "Netanyahu, y sus criminales, su gobierno de criminales tiene que saber" que no les van a "amedrentar con sus amenazas como no lo van a hacer quienes desde España ejercen de voceros y cómplices".

Con la decisión adoptada por el Consejo de Administración de RTVE, España se convierte en el primer país del 'Big Five' (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España) y en el quinto del concurso en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel después de los anuncios de Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

España nunca ha faltado al Festival de Eurovisión desde su debut en 1961, participando de manera ininterrumpida en todas las ediciones, salvo en la edición de 2020 que fue cancelada por la pandemia del coronavirus.