Superiores de órdenes religiosas dicen que las mujeres habrían tomado medidas "más rápidas y eficaces" contra los abusos

Publicado 19/02/2019 17:46:20 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Superiores y superioras mayores de órdenes y congregaciones religiosas de todo el mundo creen que si se hubiera contado con las mujeres en la evaluación de los casos de abusos, se habrían adoptado medidas "más rápidas y eficaces".

"Es justo decir que, si se hubiera pedido consejo y asistencia a las mujeres en la evaluación de los casos, se hubieran adoptado medidas más enérgicas, rápidas y eficaces. Nuestras maneras de abordar las acusaciones hubieran sido muy diferentes y se habría evitado mucho sufrimiento tanto a las víctimas como a sus familias", precisan la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) y la Unión de Superiores Generales (USG).

Así lo afirman en un comunicado publicado este martes 19 de febrero con motivo de la cumbre antipederastia convocada por el Papa Francisco, que se celebra en el Vaticano del jueves 21 al domingo 24 de febrero, y a la que muestran su apoyo.

De este encuentro de cuatro días, los superiores y superioras esperan que surjan soluciones "rápidas y universales". Además, aunque admiten que el tiempo es "breve", confían en que se pueden "iniciar importantes procesos y crear estructuras de rendición de cuentas". "El abuso de niños es un mal en cualquier tiempo y lugar: este punto no es negociable", advierten.

Los religiosos reconocen que los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y religiosos se ha prolongado "durante décadas". "Inclinamos nuestras cabezas con vergüenza al darnos cuenta de que este abuso ha tenido lugar en nuestras Congregaciones y Órdenes, y en nuestra Iglesia. Hemos aprendido que quienes abusan ocultan deliberadamente sus acciones y son manipuladores. Por definición, es difícil descubrir estos abusos", señalan.

Además, aseguran que su "vergüenza aumenta" al constatar que no se han "dado cuenta de lo que estaba ocurriendo". "La respuesta de las personas en autoridad no ha sido la que debía haber sido. No han sabido ver las señales de alarma o no se las tomaron en serio", añaden.

IDENTIFICAR SUS "PUNTOS CIEGOS"

Precisamente, recuerdan la condena que siempre hace el Papa a la cultura del "clericalismo" que "ha obstaculizado la lucha contra los abusos". "El fuerte sentido de familia en nuestras Órdenes y Congregaciones, algo por lo general muy positivo, puede hacer difícil condenar o denunciar el abuso. Esto dio lugar a una lealtad injustificada, a errores en el juicio, a lentitud en el actuar, a negar los hechos y a veces a encubrirlos", declaran, al tiempo que muestran su disposición a cambiar e identificar sus "puntos ciegos".

En este contexto, y siguiendo los pasos del Papa Francisco que les ha "mostrado el camino", se comprometen al igual que él ha hecho, a "escuchar mejor a los supervivientes" del abuso, a "reconocer humildemente" sus "errores" y a "confesar el mal que se ha hecho". Asimismo, aseguran que implementarán todo lo que se decida durante la cumbre con respecto a la rendición de cuentas exigida a las personas con autoridad.

Para los religiosos, hace falta un cambio hacia una "cultura de protección" no solo en la Iglesia sino en la sociedad en general y, por ello, instan a ser un "ejemplo" en colegios y hospitales, así como en los cursos de formación. También dicen que pedirán a sus Centros de Espiritualidad que desarrollen programas especiales para acompañar a cualquier víctima de abusos que desee encontrar ayuda en sus dificultades respecto a la fe y al sentido de la vida.

En cuanto a los recursos para luchar contra los abusos en la Iglesia, aseguran que colaborarán para que se utilicen con "eficacia y eficiencia". En concreto, señalan que la USG y la UISG podrían trabajar juntos en la formación inicial y continua, así como en la selección de los candidatos que entran en la vida religiosa. "Dicha selección --precisan-- ha de ser obligatoria y de la mejor calidad".

"GRAVE PREOCUPACIÓN" POR ABUSOS A RELIGIOSAS

Por otro lado, aunque la cumbre abordará los abusos a menores, los superiores y superioras también manifiestan su "grave y alarmante preocupación" por los casos que han salido a la luz sobre "abuso y explotación de religiosas, seminaristas y candidatos o candidatas en las casas de formación". En este sentido, se comprometen a hacer todo lo que está en su poder para responder eficazmente.

"Queremos asegurar que quienes piden generosamente unirse a las órdenes religiosas o que son formados en los seminarios vivan en lugares seguros, donde se alimenta su vocación y donde reciban ayuda para crecer en madurez en su deseo de amar a Dios y al prójimo", subrayan.