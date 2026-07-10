Tecnifuego insta a seguir las recomentaciones de los servicios de emergencia en sucesos como Los Gallardos

Un vehículo de la UME trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Comité Sectorial de Incendios Forestales de Tecnifuego, Ramón María Bosch, ha instado a seguir "estrictamente" las recomendaciones de los servicios de emergencia en sucesos como el incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

"Cuando se produce la emergencia, quien dispone de la información son los servicios de emergencia. Por tanto, la forma de actuar para mí es, sí o sí, ponernos a disposición exactamente que ellos digan. Si ellos dicen desalojar, desalojar. Si dicen de confinar, confinar", ha recalcado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha señalado que la situación puede evolucionar de forma "rapidísima" en este tipo de incendios, que "cada día son más virulentos" por el abandono rural y por las temperaturas en aumento debido al cambio climático.

Cuatro de las --por el momento-- doce víctimas mortales han sido encontradas atrapadas en coches, en los que intentaron huir de Bédar por caminos alternativos. Bosch ha advertido en contra de coger el coche y tratar de huir del fuego por caminos alternativos ya que uno "se puede meter en la boca del lobo".

"Por eso decía, (son los servicios de emergencia) quien dispone de la información sobre por dónde puede circular, por dónde se puede derivar el incendio, si puede tener un foco secundario que yo ahora mismo como ciudadano desconozco", ha insistido.