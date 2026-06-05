La temperatura media en verano en España sube 2ºC en 3 décadas, con cada vez menos noches más frescas, según Eltiempo.es

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media en verano en España ha aumentado en casi 2ºC en las últimas tres décadas, pasando de 22,3ºC en 1994 a 24ºC en 2025, según un análisis que Eltiempo.es ha publicado este viernes. De hecho, los cuatro últimos veranos han sido los más cálidos en el país desde que hay registros.

Para llegar a esta conclusión, el portal meteorológico ha llevado a cabo un estudio basado en datos de la evolución de las temperaturas en España durante el trimestre estival (junio-julio-agosto) desde 1990 hasta 2025, empleando una malla climática de alta resolución que integra los datos de cada estación meteorológica del país.

Entre otros detalles, la investigación advierte que el calor extremo es cada vez "más frecuente, más intenso y más extendido" en España. En concreto, avisa de que aunque en el pasado hubo veranos "puntualmente cálidos", el patrón de jornadas que superan los 35ºC durante los meses estivales "no tiene precedente".

"Los datos muestran que desde 2020 se ha producido un salto especialmente pronunciado, con 2022 y 2025 como los años con mayor número de días por encima de ese umbral desde que existen registros comparables", indica el portal meteorológico.

De hecho, temperaturas que sobrepasan los 40ºC --"excepcionales o inéditas en muchas zonas" hace tres décadas-- se han convertido en una "constante" de los últimos veranos, según Eltiempo.es. De acuerdo con el estudio, 2022 y 2025 lideran también el ranking este tipo de jornadas.

Por otro lado, el portal meteorológico advierte que el número de noches tropicales (de mínimas de más de 20ºC) y ecuatoriales o tórridas (de más de 25ºC) ha alcanzado en 2025 su máximo histórico desde que existen registros comparables. De forma paralela, las noches frescas de verano, con mínimas por debajo de 15ºC, han caído hasta su mínimo histórico.

En especial, hace hincapié en el cambio meteorológico registrado en la cornisa cantábrica. "La temperatura media estival en amplias zonas del norte supera ya los 20°C, un umbral que en veranos cálidos históricos como el de 1994 solo se alcanzaba de forma puntual y que era propio de otras latitudes peninsulares. El calor ya no es cosa del sur: es un fenómeno que afecta a todo el territorio", advierte.