Las temperaturas alcanzarán los 30ºC este lunes en la Península pero un frente romperá la estabilidad por la tarde

Archivo - San Sebastián con tiempo soleado. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas subirán este lunes en la Península y predominará la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, aunque a última hora se espera un cambio de tendencia con la llegada de frentes atlánticos y una masa de aire inestable de origen subtropical, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En cuanto a los avisos meteorológicos, se mantendrá el de nivel amarillo en Cádiz por oleaje y fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Durante las primeras horas del lunes, los litorales mediterráneos del nordeste podrían registrar bancos de niebla matinales dispersos, y en el suroeste peninsular es posible la presencia de polvo en suspensión. Por su parte, en Canarias, el flujo del noroeste traerá intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación ocasional.

A última hora de la tarde, la llegada del frente atlántico hará que aumente la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría dejar algunas precipitaciones en Galicia que también podrían afectar a otros puntos del tercio oeste.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma notable en el norte de Galicia y el Cantábrico, y descenderán en zonas del Levante y el suroeste, con pocos cambios o ligeros ascensos en el resto. Las mínimas también subirán en la mayor parte del país.

Con ello, los termómetros se mantendrán en valores elevados para la época, con registros de entre 25 y 30 grados en Galicia, el Cantábrico, la meseta Norte y el nordeste peninsular, y especialmente en la mitad sur de la vertiente atlántica y los valles bajos cantábricos, donde localmente podrán superar los 30.

El viento soplará flojo a moderado, de componente norte en Canarias y de sur y este en el resto, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y las sierras de la provincia de Cádiz, y de componente sur en puntos de Galicia y el área cantábrica.