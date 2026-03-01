Las temperaturas máximas suben este domingo aunque persistirán ciertas heladas en provincias de Castilla y León y Aragón

Archivo - San Sebastián con tiempo soleado. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas volverán a valores más primaverales en el tercio norte peninsular este domingo, con subidas de entre tres y seis grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que hará que prácticamente todo el país se sitúe con temperaturas de entre los 16 y los 21 grados. Los registros máximos se darán en Bilbo y Sevilla, con 21 y 22 grados, respectivamente.

Las mínimas bajarán en la meseta Norte y el cuadrante nordeste peninsular, mientras que se mantendrán sin grandes variaciones en otras zonas. La Aemet no descarta heladas en Castilla y León y Aragón, con provincias como León, Zamora, Burgos, Soria y Teruel que podrían registrarlas durante la madrugada. En el noroeste peninsular y áreas del Cantábrico se prevén intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algunas precipitaciones débiles.

En general, la Península presentará el primer día de marzo una situación anticiclónica dominada en la mayor parte del país por cielos poco nubosos o despejados. La estabilidad solo se verá interrumpida por algunos bancos de niebla matinales en áreas del Mediterráneo, el este de la meseta Sur, buena parte de Andalucía, el Cantábrico oriental, el alto Ebro, el interior norte de Galicia, los Pirineos y sierras del nordeste en las primeras horas de la jornada.

Se espera además la entrada de calima en el tercio sureste peninsular, así como en Ceuta, Melilla y Baleares, lo que podría reducir la visibilidad y enturbiar el cielo en estas zonas.

En el entorno del Estrecho, la Aemet ha decretado aviso amarillo por viento de levante, que podría alcanzar rachas superiores a los 60 kilómetros por hora al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

En el resto, el viento soplará del este y del sur en la Península y Baleares, en general flojo, aunque con carácter moderado en los litorales de la mitad sur. También se esperan intervalos sin demasiada intensidad en los litorales de Galicia, el área cantábrica y la meseta Sur.

En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles, mientras que al sur predominará el ambiente poco nuboso. Las temperaturas en las capitales Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria serán de 17 grados en las mínimas y de hasta 22 como máximas. En cuanto al viento, predominará el alisio, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas, con tendencia a amainar a lo largo de la jornada.