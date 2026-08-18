Las temperaturas siguen su escalada, con hasta 42ºC en sur peninsular, para caer el jueves, cuando llegan las tormentas

Archivo - Una persona se refugia del sol con un paraguas, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas siguen su escalada hasta este jueves, con más de 42ºC en el valle del Guadalquivir, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Sin embargo, ese día se esperan tormentas a lo largo de toda la jornada en el área comprendida entre las béticas y el interior de Valencia, en la frontera entre el interior peninsular y el litoral sureste.

Por días, el portavoz ha precisado que este martes el calor será más evidente en los valles del sur de Galicia, del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, puntos del valle central del Ebro y el poniente de Cataluña, con máximas de más de 38ºC. Además, comenzará a notarse el aumento de los valores térmicos en las comarcas interiores de la provincia de Valencia.

De hecho, se podrán alcanzar o superar los 39ºC en el valle del Miño de Ourense, Tajo, Guadiana, Ebro y comarcas valencianas; llegar a los 40ºC en el Miño de Pontevedra; y sobrepasar los 40-42ºC en el valle del Guadalquivir. Además, el portavoz de AEMET ha apuntado a que habrá nubosidad en litoral y prelitoral en las comarcas que dan al Cantábrico, sobre todo en País Vasco, Lugo y Asturias, aunque con tendencia a despejar.

Asimismo, ha señalado que en los sistemas montañosos del este y en Pirineos se producirá nubosidad de evolución diurna que podría dejar algún chubasco o tormenta aislada por la tarde. Mientras tanto, en Canarias continuará el régimen de alisios con alguna nubosidad de tipo medio y con temperaturas normales para la época.

Para el miércoles, un frente dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el Cantábrico, según Camacho. A partir de mediodía, espera el desarrollo de nubes de evolución en zonas del interior de la Península, que provocarán chubascos y tormentas en los Pirineos y extremo nordeste. En este sentido, no descarta que también se registren en los sistemas Béticos, Ibérico y Cordillera Cantábrica.

El pronóstico recoge que estas tormentas podrían ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo en el nordeste peninsular. En lo que respecta a Canarias, habrá intervalos nubosos que podrían dejar alguna precipitación en el norte de las islas montañosas.

En cuanto a los termómetros, el portavoz de AEMET ha detallado que las máximas subirán notablemente en Levante, Cataluña, Aragón y Baleares, con aumentos extraordinarios en el litoral de Valencia. De esta manera, se superarán los 36ºC en puntos del centro y los 38ºC en valle del Ebro, prepirineos de Aragón y Cataluña y las depresiones del noreste, Baleares, el sureste y la Comunidad Valenciana.

De hecho, podrán sobrepasarse los 40ºC en zonas bajas del Ebro interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Por contraste, las temperaturas experimentarán un descenso en el norte y en el oeste de la Península que será particularmente notable en Pontevedra.

Asimismo, las mínimas bajarán en Galicia, el Cantábrico y el cuadrante suroeste, y subirán en el resto. Un día más se registrarán noches tropicales en los litorales mediterráneos y habrá noches tórridas, notables en el litoral valenciano en la noche del miércoles al jueves. En Canarias las temperaturas mínimas subirán ligeramente.

CAMBIO A PARTIR DEL JUEVES

El jueves, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en el tercio norte y se registrarán chubascos que podrán ser localmente fuertes y persistentes en la vertiente sur de la Cantábrica de León y Palencia y meseta de León, así como en la ibérica riojana y soriana. Al respecto, Camacho ha avisado de que se pueden dar acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora de manera puntual en esas zonas.

De hecho, se pueden registrar tormentas a lo largo del día en el área entre las béticas y el interior de Valencia, en la frontera entre el interior peninsular y el litoral sureste. En el resto de la Península, la previsión recoge intervalos de nubes medias y bajas, aunque no descarta algún chubasco o tormenta ocasional.

En lo que respecta a Canarias, los cielos estarán nubosos en las vertientes norte y despejados en las del sur. En esta jornada, son probables las brumas y los bancos de niebla en los interiores del Cantábrico.

El portavoz de AEMET ha especificado que las temperaturas bajarán en casi todo el territorio, incluso de forma notable en el caso de las máximas; y que solo subirán las máximas en el litoral mediterráneo norte y las mínimas en el Levante y Baleares. Aún así, se podrán alcanzar máximas superiores a los 39ºC en el norte y nordeste de Mallorca. El litoral mediterráneo será la única área en la que podrán superarse los 35ºC y darse noches por encima de los 20ºC.