El temporal de lluvia corta 180 carreteras por inundaciones y desprendimientos, y la nieve afecta a otras 36

Imagen de la barriada de La Corta en Jerez de la Frontera (Cádiz)inundada tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad. A 5 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). El Servicio de Emergecias de Andaluc - Nacho Frade - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia provoca este viernes el corte de hasta 180 carreteras por inundaciones y por desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal, Tráfico destaca los cortes en Cádiz de la A-48 en Vejer de la Frontera en dirección a Tarifa; en Jaén la A-44 en Campillo de Arenas en sentido Granada; y cortada también la salida 382 de la A-5 a su paso por Talavera la Real en la provincia de Badajoz en dirección a la EX-363.

Además, están afectadas por nieve 36 vías, destacando en la red principal la A-52 en Pardornelo en Zamora, la velocidad máxima está limitada a 100 kilómetros por hora, ya que está transitable con precaución. Otras vías afectadas por las nevadas este viernes se hallan en Granada, Huesca, Asturias, León, Salamanca, Zamora, Cáceres o Navarra.

Por ello, Trafico pide extremar la precaución en las zonas afectadas e informarse del estado de las carreteras antes de emprender la marcha.

Por otro lado, dos accidentes complican la circulación: el primero de ellos en la Región de Murcia por la A-7 en Santomera en dirección a Alicante, y otro que deja hasta 7 kilómetros de retenciones en Cantabria en la A-67 a su paso por Mogro en dirección a Santander.