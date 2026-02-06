Moreno ve "muy difícil" que los vecinos de Grazalema puedan volver a sus casas "antes de una semana"

Miembros de la UME trabajan en labores de achique de agua en calles y vivendas de la localidad gaditana de Grazalema inundadas tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). La Unidad Militar de Emer - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que va a ser "muy difícil" que los vecinos de Grazalema (Cádiz) puedan volver a sus casas antes de "seis o siete días".

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en relación con desalojo completo que se tuvo que producir en la tarde de este jueves de Grazalema por riesgos de derrumbes y desprendimientos de tierra como consecuencia de la gran acumulación de agua en el municipio, que ha alcanzado cifras históricas en estos últimos días del temporal que azota a Andalucía.

Ha expresado que, dentro de esta difícil e incómoda situación que supone abandonar los hogares, los vecinos "están razonablemente bien".

Son unos 1.500 vecinos los afectados por la medida y que fueron desalojados con éxito de forma coordinada y ordenada con los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía (EMA 112, Infoca y Protección Civil), y la participación del resto de administraciones local y estatal, con la intervención y despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil. Gran parte de los afectados fueron trasladados al polideportivo El Fuerte de la localidad malagueña de Ronda con un dispositivo que ha tenido especial atención a las personas vulnerables.

También algunas personas han optado por irse a casas de familiares o de amigos que tienen en la comarca, y otros han buscado alojamiento en la hostelería, según ha añadido el presidente, quien ha valorado el "cariño" y la "solidaridad" que el pueblo de Ronda ha ofrecido a los vecinos de Grazalema, los cuales tuvieron un comportamiento "ejemplar" durante el desalojo, con "mucha serenidad y tranquilidad".

Sin embargo, ha señalado que "todo parece indicar que, no antes de seis o siete días, va a ser difícil que puedan volver" a sus casas. Ha indicado que se va a estar pidiendo a los especialistas y geólogos que hagan las pruebas de la situación del terreno donde se asienta Grazalema, con un acuífero de 18 kilómetros cuadrados, "lo antes posible", y "que crucemos todos los dedos para que de una manera casi inmediata puedan volver".

No obstante, primero tendrá que amainar la situación, dejar de llover, y que drene un poco el agua, según ha señalado el presidente, quien ha apuntado que la previsión es que deje de llover a partir del próximo miércoles 11 de febrero.

Para Moreno, sin duda, cada vez que se toma una decisión de desalojo es un "drama porque afecta a la vida cotidiana de las personas", pero "más vale prevenir que curar" y hay que evitar que se pierdan vidas.

"Nosotros vamos a actuar con mucha previsión, intentando anticiparnos y sabemos que esto genera molestias y problemas, pero el objetivo uno que nosotros tenemos en el plan de emergencia es salvar vidas", ha indicado el presidente.