Dos personas durante la primera nevada de la temporada, a 25 de noviembre de 2026, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una masa de aire frío entrará este miércoles a la Península y provocará lluvias localmente fuertes en el Cantábrico, nevadas a partir de los 900 metros en el norte y un importante temporal marítimo con olas de más de seis metros, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

A partir del jueves, la inestabilidad remitirá para dar paso a un tiempo con menos lluvias, heladas nocturnas que llevarán los termómetros hasta los -2ºC en capitales como Ávila o Teruel el viernes y un domingo electoral marcado por temperaturas en ascenso, nieblas matinales y precipitaciones probables en Galicia y Asturias.

Del Campo ha avanzado que este miércoles entrará una masa de aire frío sobre la Península y que se mantendrá un ambiente inestable. De esta manera, lloverá en la mitad norte y en zonas montañosas del resto del territorio. Por zonas, estas precipitaciones serán abundantes y localmente fuertes en el Cantábrico, donde irán acompañadas de tormenta.

Asimismo, aparecerá la nieve en las montañas del norte a partir de unos 900 a 1.000 metros; y en la zona centro a partir de 1.300 a 1.500 metros. De acuerdo con la previsión, las vías de comunicación podrán verse afectadas por las nevadas, ya que los acumulados en 24 horas podrán estar entre los cinco centímetros que se esperan en las montañas del centro y los 15 en algunas montañas de la mitad norte. "Es recomendable, por lo tanto, consultar el estado de las carreteras si se va a viajar", ha recalcado el portavoz de AEMET.

Además, el viento soplará con fuerza en los tercios norte y este de la Península y en áreas montañosas, y habrá un temporal marítimo "importante", con olas de más de seis metros en el Cantábrico oriental y de más de tres metros en el Mediterráneo, sobre todo en el entorno de Baleares. Todo esto tendrá lugar en un día en el que las temperaturas serán más bajas en la mitad oriental. En líneas generales, se podrá hablar de un ambiente frío.

La situación meteorológica será más estable el jueves, de acuerdo con Del Campo. Aún así, se registrarán lluvias en el Cantábrico, todavía abundantes en la parte oriental, y nevadas en los Pirineos. A su vez, lloverá también en el archipiélago balear, aunque de forma más ocasional.

En el resto del territorio los cielos estarán más despejados, pero se registrarán vientos muy fuertes en el Cantábrico, el este de la Península y el archipiélago balear. A su vez, habrá heladas de madrugada y por la mañana en el interior del norte y centro de la Península, con máximas que se quedarán por debajo de los 10ºC en Castilla y León, entre los 10 y los 15ºC en el resto del interior y en torno a los 18 y 20ºC en el Mediterráneo.

El viernes será de nuevo una jornada estable, según la predicción, incluso más estable que la del jueves. De esta manera, las lluvias quedarán restringidas a Galicia y a Baleares por la mañana. Durante esta jornada, las mínimas serán más bajas y se registrarán heladas en amplias zonas del norte y del centro de la Península. De hecho, Ávila o Teruel bajarán a -2ºC y Madrid a 0 grados.

Las máximas, eso sí, serán algo más altas, sobre todo en el tercio norte. En puntos del Mediterráneo se rondarán los 18 y 20ºC. Por otro lado, el viento soplará todavía muy fuerte en el norte de Cataluña y en Baleares.

De cara al sábado, el portavoz de AEMET ha adelantado que el tiempo seguirá siendo estable y que el viento aflojará. Según ha explicado, esto permitirá la formación de bancos de niebla y de nubes bajas en amplias zonas del interior, con temperaturas tanto nocturnas como diurnas más altas. Aunque seguirá haciendo frío a primeras horas, las heladas se producirán en menos zonas. A su vez, las máximas rondarán los 20ºC en el Cantábrico oriental, el área mediterránea y el valle del Guadalquivir. Eso sí, los valores serán algo más bajos en el resto del interior.

UN DOMINGO ELECTORAL CON MÁXIMAS EN ASCENSO

El domingo, jornada electoral, Del Campo ha avanzado que continuará el ascenso de las temperaturas. Apenas habrá heladas, aunque se podrán formar de nuevo bancos de niebla matinales que podrán ser densos y reducir la visibilidad. En este día, la mayor probabilidad de lluvias se dará en Galicia y en Asturias, aunque también podrán registrarse en otros puntos del Cantábrico y del noroeste de Castilla y León, y el portavoz de AEMET no descarta que se extiendan a otros puntos del norte y del oeste de la Península, aunque haya menos posibilidades de que suceda así.

En este contexto, la mañana más fría se dará en Teruel, León, Soria, Burgos y Albacete, con 2ºC de mínima, y la máxima más alta se medirá probablemente en Sevilla, con 21ºC. Más allá de ello, es probable que la próxima semana comience con tiempo estable en general y temperaturas sin grandes cambios, propias de esta época del año, es decir, frías. A su vez, podría haber algunas lluvias débiles en puntos del Mediterráneo.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el pronóstico recoge que durante los próximos días lloverá en el norte de las islas más montañosas, especialmente en medianías, con rachas de viento muy fuertes. De cara al fin de semana, incluido el domingo electoral, lo más probable es que el viento vaya perdiendo intensidad y que puedan crecer nubes de evolución a lo largo del día con algunas lluvias que serían más probables en puntos de las islas más montañosas. Las mínimas estarán entre 19 y 21ºC y las máximas entre 23 y 25ºC en zonas costeras del archipiélago.