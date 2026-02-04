El temporal de nieve afecta a 73 carreteras y la lluvia provoca el corte de 38 vías secundarias

Carreteras afectadas por nieve en Guadalajara. - RAFAEL MARTIN SOLANO/EUROPA PRESS

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve afecta en la mañana de este miércoles a un total de 73 carreteras, diez de ellas en la red principal, mientras que otras 38 vías secundarias están cortadas al tráfico a consecuencia de la lluvia.

Según información de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogida por Europa Press, es obligatorio el uso de cadenas por la nieve en la A-23 en Nueno (Huesca) y está prohibido el acceso a camiones en la A-6 en Manzanal del Puerto y en la AP-66 en Caldas de Luna, en la provincia de León.

Asimismo, están transitables con precaución la A-1 en Somosierra (Madrid), la A-2 entre Torija (Guadalajara) y Lodares (Soria), la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense), la A-92 en Puerto de la Mora (Granada); la AP-6 entre Guadarrama (Madrid) y Adanero (Ávila), la AP-51 en Aldeavieja (Ávila); y la AP-61 en El Espinar (Segovia).

Por otro lado, la lluvia provoca el corte de 38 carreteras secundarias, siendo Cádiz la provincia más afectada con hasta 20 vías intransitables por inundaciones y desprendimientos. Por todo ello, la DGT pide a los conductores que "consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha".