Teresa Perales y Carolina Marín a León XIV: "Buen partido en la vida"

El Papa León XIV llega al encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', en el Movistar Arena, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora de bádminton Carolina Marín y la nadadora Teresa Perales han sido las representantes del mundo del deporte que han participado en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', que el León XIV ha presidido este domingo en el Movistar Arena de Madrid. "Buen partido en la vida", han afirmado las dos al concluir su discurso ante el Papa.

En su intervención, Marín ha destacado que "el deporte, cuando se vive con integridad, es una verdadera escuela de vida" y ha lamentado que el mundo actual está "obsesionado con el rendimiento y el éxito a toda costa, donde a veces parece que solo importa ganar dinero o batir récords".

"Frente a esa presión, los deportistas queremos defender hoy la alegría limpia de jugar por el placer de jugar. Esa ilusión que teníamos de niños y que nos recuerda que lo más importante en cualquier pista debe ser siempre la persona", ha rememorado.

Además, ha pedido no olvidar el respeto, donde "competir no significa destruir al rival". "El adversario no es un enemigo, es un compañero de viaje indispensable que al dar lo mejor de sí, nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. Competir es crecer con el otro, nunca contra el otro. Por eso, el deporte también nos exige la humildad en el éxito", ha ensalzado.

Por su parte, Perales ha defendido que "caer no es el final del camino". "Aceptar nuestra fragilidad y nuestros momentos difíciles no nos hace débiles, nos hace humanos. La verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos con la ayuda de los demás", ha relatado.

"Hoy nos comprometemos a seguir jugandoo el partido de la vida con lealtad y a llevar estos valores más allá de las canchas. Muchas gracias, su Santidad y buen partido de la vida", han concluido las dos al término de su intervención, cuando han intercambiado regalos con el Pontífice, como una raqueta de bádminton en el caso de Marín.