The Family Watch presenta 32 casos de políticas de familia en la UE, una "buena inspiración" para los partidos

The Family Watch ha publicado este jueves el informe 'Políticas Familiares: Buenas Prácticas en Europa' que recopila 32 casos de buenas prácticas de apoyo a las familias puestas en marcha por entidades públicas, privadas y asociativas europeas, "una buena inspiración para el diseño, la implementación y la gestión de medidas" en un momento en el que "los partidos políticos preparan sus programas electorales".

Así lo ha puesto de manifiesto la directora general de The Family Watch, María José Olesti, en la presentación del informe, que ha contado con la presencia de su investigador principal y profesor titular del departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, Pablo García Ruiz; y Jochen Müller, coordinador Político de la Comisión Europea en la representación de la Comisión Europea en España.

Durante su intervención en el acto, Olesti ha explicado que este estudio parte de la investigación que se ha llevado a cabo en el marco del proyecto europeo 'Families and Societies. Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations ('Familias y sociedades. Familias en transformación y sociedades sostenibles. Políticas y diversidad en las familias y entre las generaciones').

Estos 32 ejemplos se dividen en ocho apartados distintos, que comprenden diferentes tipos de prácticas según sus objetivos y contenidos: perspectiva de familia; igualdad de oportunidades para familias vulnerables; cuidado infantil; conciliación trabajo - familia; solidaridad intergeneracional; implicación familiar en la escuela; formación para las familias; y familias con retos especiales.

En cada parte se incluyen varias prácticas que están siendo llevadas a cabo en diversos países europeos como Italia, Reino Unido, Lituania, Finlandia, Suecia, Holanda, República Checa, Irlanda, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Alemania, Francia, Polonia y España.

"Las familias aportan mucho a la sociedad, pero necesitan también apoyo de esta para poder desplegar su vida y su aporte", ha defendido el investigador Pablo García Ruiz, quien ha puesto de manifiesto la necesidad de una colaboración de todos los agentes sociales.

Durante la presentación del estudio, el investigador ha destacado la iniciativa italiana titulada 'Auditoría Trabajo y Familia' que es una herramienta de gestión empresarial, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a crear un entorno laboral que facilite a sus empleados atender bien sus obligaciones familiares.

De este modo, con la colaboración de un auditor con capacitación específica, se desarrollan soluciones a medida que ofrecen respuestas moduladas de acuerdo con las posibilidades y necesidades de cada trabajador. Cuenta con el apoyo económico e institucional del gobierno de la Provincia Autónoma de Bolzano (Italia).

Otra de las medidas que García Ruiz ha destacado es 'Family Group Conference' de Reino Unido. Se trata de un proceso voluntario dirigido por miembros de la familia para planificar y tomar decisiones sobre un adulto o un niño vulnerable que está en situación de riesgo.

Según se recoge en el estudio, en el Reino Unido, las conferencias de grupos familiares se usan principalmente en el bienestar infantil, especialmente cuando un niño corre el riesgo de ingresar en una institución de cuidado. Los niños y los jóvenes normalmente participan en su propia conferencia de grupo familiar, aunque a menudo con el apoyo de un profesional que vela por sus intereses.

En Irlanda, el programa 'Early Years' de la organización Parents Plus (PPEY) es un curso de ayuda a la crianza, para padres de niños de 1 a 6 años de edad, de 12 semanas duración, especialmente diseñado para que los padres aprendan sobre los problemas de conducta de sus hijos o las discapacidades leves del desarrollo. El curso consta de reuniones colectivas de dos horas con grupos de 8 a 12 padres y 1 a 2 facilitadores, y cinco sesiones individuales con padres, niños y un terapeuta.

'Family Day Care' en Dinamarca consiste en una guardería familiar que ofrece una persona que cuida en su propio hogar a un grupo de unos 4 o 5 niños de edades comprendidas entre 6 meses y 5 años. Habitualmente la persona cuidadora tiene también algún hijo en esas edades, y cuenta con el apoyo educativo de supervisores expertos y el apoyo de gestión y coordinación por parte de los servicios municipales.

LA FAMILIA, EL APOYO "MÁS IMPORTANTE"

En estos últimos años, según ha apuntado María José Olesti, el Barómetro de la Familia de The Family Watch ha destacado "la importancia que tienen las relaciones familiares, donde la familia sigue siendo el apoyo fundamental y más importante, no solo en lo económico sino también en lo anímico, para todos sus miembros y muy especialmente para los niños y las personas mayores".

Asimismo, la directora general de The Family Watch ha señalado que la familia también se constituye como "la principal red de solidaridad y la mejor prevención frente a la exclusión social". "Las familias creen que es muy importante que ese apoyo se dé también por parte de las instituciones públicas para que se reconozca el papel fundamental que representan en la sociedad", ha subrayado.

Por su parte, Jochen Müller ha explicado que próximamente se aprobará una legislación europea sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, que entre otras medidas tratará de impulsar que los padres disfruten de los permisos de paternidad y que no sean transferibles. "En los países donde ya ocurre eso, la participación de la mujer en la economía y la vida laboral se incrementa", ha apostillado.

Además, el coordinador Político de la Comisión Europea en la representación de la Comisión Europea en España ha recordado que aunque estas políticas son de ámbito nacional, en Europa hay 16 millones de parejas transfronterizas donde la competencia es de la Unión Europea. "Hemos impulsado e implementado en los últimos años grandes avances en las políticas para estas familias, como reglas comunes en toda Europa en materia de divorcio o de custodia de los niños", ha relatado.

En el acto de presentación del estudio también han estado presentes el subdirector general de Servicios para Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Félix Barajas, y el director general de Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan.