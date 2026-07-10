El tiempo para hoy en España, 10 de julio de 2026

Archivo - La terraza de un restaurante, frente a la playa de la Barceloneta, a 4 de agosto de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce comunidades autónomas (CCAA) volverán a estar este viernes en aviso por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De ellas, dos llegarán al nivel naranja: Cataluña y Baleares. Además, Aragón, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana registrarán avisos por lluvias y tormentas, y Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y La Rioja, por tormentas.

En concreto, los avisos naranja por altas temperaturas se darán en Lleida y Mallorca. Mientras tanto, el resto de avisos por calor se registrarán en Ávila; Alicante; Ribera del Ebro de La Rioja; Centro de Navarra y Pirineo navarro; Vega del Segura en Murcia; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste de Madrid; Ourense; Barcelona, Girona y Tarragona; Albacete y Toledo; Menorca, Ibiza y Formentera; Huesca, Zaragoza y Teruel; Almería, Córdoba, Jaén y Málaga.

A su vez, Castellón, Valencia, Teruel, Lugo, Ourense y León estarán en aviso por lluvias y tormentas; y la Ibérica riojana; Sierra de Madrid; Guadalajara; y Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; y Zaragoza, sólo por tormenta.

De acuerdo con AEMET, las máximas descenderán excepto por Baleares y el tercio noroeste peninsular, que experimentarán pocos cambios. Aún así, se superarán los 35ºC en amplias zonas de la Península y Baleares e incluso se rebasarán los 38ºC en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños y puntos de Andalucía, Tajo y Segura.

Por otro lado, las mínimas bajarán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular y se registrarán aumentos en el resto de la Península y pocos cambios en Baleares. Los termómetros no marcarán menos de 20ºC en los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta sur y zonas del interior sureste.

El organismo estatal prevé que un embolsamiento de aire frio en altura se sitúe sobre la Península generando un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con intervalos de nubes medias y altas desde primeras horas. Por la tarde, ésto provocará el desarrollo de nubosidad de evolución dando lugar a chubascos y tormentas.

De acuerdo con el pronóstico, es probable que las tormentas lleguen a localmente fuertes en interiores de la mitad norte peninsular. Asimismo, también hay posibilidades de que vayan acompañadas de rachas muy fuertes de viento. En menor medida, también es posible que se de algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la Cordillera Cantábrica occidental.

En el resto del país los cielos estarán poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico que por lo general tenderá a despejar. Asimismo, también habrá bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica.

Por lo demás, AEMET avanza que soplará viento flojo en la Península y Baleares, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán y viento moderado del este en el Ebro y litoral catalán. Predominará la componente este en Baleares y tercio oriental peninsular, la oeste en la mitad sur y la norte en Galicia y Cantábrico; con viento variable en el resto. En Canarias, habrá viento moderado de componente norte.