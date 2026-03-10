El tiempo para hoy en España, 10 de marzo de 2026

Archivo - Imágenes de transeúntes por las calles de Granada con el temporal que barre gran parte de Andalucía A 2 de febrero de 2026 en Sevilla, (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nieve, la lluvia, olas olas y el viento pondrán este martes en aviso a media docena de comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Granada llegará al nivel naranja (peligro importante) por nevadas por previsión de acumulación de cinco centímetros en 24 horas por encima de 1.200 metros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de avisos por nieve, pero de nivel amarillo (bajo) se localizan en Almería, Jaén y Málaga; Cordillera y Picos de Europa; Albacete y Cuenca y Noroeste de Murcia.

Además, hay avisos por lluvia en Ibiza y Formentera; Campo de Cartagena y Mazarrón; y Alicante y Valencia. Al margen de ello, se registrarán avisos por oleaje en A Coruña y Pontevedra; así como en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. En estas islas canarias también hay avisos por viento.

AEMET avanza que la inestabilidad se mantendrá este martes en la Península y Baleares. En líneas generales, habrá predominio de cielos nubosos o cubiertos, aunque durante la tarde tenderán a abrirse claros en regiones de la mitad norte y suroeste peninsular. En este sentido, se producirán precipitaciones generalizadas en el cuadrante sureste peninsular, que irán ocasionalmente acompañadas de tormenta en el Mediterráneo y que también afectarán a regiones del centro-este, Estrecho, Alborán y Pitusas.

Al respecto, el organismo estatal no descarta que se registre algún chubasco ocasional en otras zonas del Mediterráneo, así como durante la madrugada en otros puntos del territorio. De este modo, es probable que se alcancen intensidades locamente fuertes en las islas Pitiusas, Murcia y especialmente en la Comunidad Valenciana. De hecho, podrían darse acumulados significativos en el sur de esta comunidad autónoma.

Además, AEMET prevé nevadas con acumulados significativos en el entorno de las Béticas a una cota de 800/1.000 metros, así como durante la madrugada en regiones al este de la meseta sur y entorno del Sistema Central a cotas similares y en la Cantábrica por encima de 1.200 metros. En montaña, habrá heladas débiles. Por lo demás, se registrarán bancos de niebla en prelitorales mediterráneos y entornos de montaña. En Canarias, se esperan cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas estarán en descenso en Melilla, Cantábrico oriental y mayor parte del centro este y tercio sur peninsular, bajadas que serán localmente notables en interiores del sureste. Por otra parte, se encontrarán en ascenso en el cuadrante noroeste y norte de la meseta sur. Sobre las mínimas, subirán en la Comunidad Valencia y entorno de la Ibérica y en descenso en el tercio sur peninsular. El resto del país experimentará pocos cambios térmicos.

El organismo estatal ha indicado además que este martes soplará de manera moderada el viento de componentes norte y oeste en litorales de Galicia, Cantábrico y sur peninsular, el de suroeste en los del sureste y el de componente este en el sur de Baleares. Asimismo, habrá viento flojo en el resto predominando las componentes oeste y norte en Galicia y suroeste peninsular y las norte y este en el resto. Mientras tanto, en Canarias se registrará alisio fuerte con rachas muy fuertes.