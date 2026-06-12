El tiempo para hoy en España, 12 de junio de 2026

Archivo - Varias personas hacen surf, en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas, el oleaje y las rachas de viento pondrán en aviso este viernes a zonas de Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia en un día en el que Cádiz alcanzará el nivel naranja por olas y por rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora (km/h), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de avisos por oleaje estarán en Almería y Granada; y Menorca; mientras que el resto de avisos por viento se registrarán en Almería, Málaga y Sevilla. Los avisos por calor se darán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Badajoz y Cáceres; y A Coruña, Ourense y Pontevedra.

AEMET ha indicado que el anticiclón dejará este viernes tiempo estable en todo el país y un predominio de cielos despejados, o con alguna nube alta. Se esperan algunas nubes bajas --sólo por la mañana-- en el área cantábrica, el Estrecho, Melilla y puntualmente en el litoral mediterráneo.

Por la tarde, el organismo estatal ha puntualizado que podrían aparecer algunas nubes de evolución en el centro oeste peninsular, que podrían dar lugar a algún chubasco con tormenta en Extremadura. Mientras tanto, se esperan cielos nubosos en el norte de Canarias y despejados en el sur del archipiélago.

Además, podrían aparecer brumas matinales en el alto Ebro y en el interior de las regiones del Cantábrico y de la provincia de Valencia. En este marco, AEMET prevé que continúe la entrada ligera de calima, que afectará principalmente al sur peninsular y al mar de Alborán.

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico indica que las máximas subirán en la mitad norte, el norte de la meseta sur y Extremadura, la Comunidad Valenciana y Baleares, ascensos que serán notables en el valle del Ebro y en el oeste de Galicia. De hecho, se podrán superar los 35ºC en el cuadrante suroeste y en el oeste de Galicia e incluso los 37-38ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Por el contrario, las mínimas subirán en la mitad norte y en el suroeste; en el Cantábrico, noreste y sureste se esperan descensos ligeros o pocos cambios. Se prevén noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. Asimismo, se prevé un aumento de las temperaturas en Canarias, sobre todo en medianías y cumbres.

Por lo demás, el organismo estatal ha señalado que el viento será moderado y de componente este en el Cantábrico, y flojo y de dirección variable en el tercio este y Baleares. Se espera tramontana moderada en el Ampurdán y Menorca, y levante fuerte en el Estrecho y en el litoral de Alborán, con rachas muy fuertes (superiores a los 70 o 90 km/h). En el interior peninsular, el viento será flojo, con predominio de componente este, y en Canarias el alisio soplará flojo o moderado.