El tiempo para hoy en España, 19 de marzo de 2026

Archivo - El fuerte oleaje se aproxima al paseo marítimo, a 25 de febrero de 2022, en Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' pondrá este jueves en aviso a puntos de Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Melilla y Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Si bien tanto Andalucía como el archipiélago canario registran avisos de nivel naranja, la comunidad autónoma más afectada de mañana será definitivamente Canarias.

En concreto, tiene avisos naranja por viento en Gran Canaria yLa Palma y Tenerife, y por olas en La Palma y El Hierro. Al margen de ello, registra avisos amarillos por viento en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro; y por oleaje en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife. Asimismo, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife están en aviso por lluvia, y La Palma y Tenerife, por nieve.

Por otro lado, Andalucía tiene dos avisos naranja por olas, uno en Almería y otro en Granada. Por otra parte, registra avisos amarillos por oleaje en Cádiz y Málaga; y por viento en Almería y Cádiz. Por lo demás, la vertiente cantábrica de Navarra tiene aviso por viento, y la costa de Melilla, por olas.

AEMET ha indicado que 'Therese' dejará cielos nubosos o cubiertos mañana con precipitaciones generalizadas en Canarias. Por zonas, se prevén fuertes y persistentes en las islas montañosas y de carácter ocasional en las más orientales. Además, nevará con probables acumulados significativos por encima de 1800/2000 metros (m).

En menor medida, la borrasca también afectará al tercio suroeste peninsular. Allí dejará cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental --donde tienen pocas posibilidades de ser fuertes-- y en Huelva --donde serán persistentes.

Por otro lado, el organismo estatal ha indicado que la entrada de humedad desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en los tercio este y nordeste peninsulares, Estrecho y Melilla. En este marco, se registrarán en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña bancos de niebla matinales en zonas altas y lluvias débiles, que también pueden darse en el Estrecho y Melilla.

Asimismo, habrá chubascos vespertinos en el entorno pirenaico y también se podrían dar ocasionalmente en Baleares. En el resto del país se registrarán cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto, mientras que por la tarde habrá nubosidad de evolución en montañas, con posible calima ligera en el sur y oeste peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, la predicción indica que las máximas estarán en aumento en la mitad suroeste peninsular y en descenso en el resto, que será notable en el entorno pirenaico, Cantábrico oriental e interiores de la Comunidad Valenciana y aledaños.

Por otro lado, las mínimas subirán en Baleares, Andalucía occidental y litorales del este y sureste peninsular, y habrá bajadas en montañas del tercio oriental y oeste de la meseta Norte; con pocos cambios en el resto. En este día, se registrarán heladas débiles en cumbres del Pirineo, Ibérica y Canarias.

Por último, AEMET ha indicado que soplará viento de flojo a moderado con predominio de la componente este en la Península, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de sur en el Cantábrico oriental y de levante en los litorales sureste, Alborán y Cádiz, también posible en sierras aledañas. Mientras tanto, habrá viento moderado del nordeste en Baleares y viento fuerte del suroeste con rachas muy fuertes en Canarias.