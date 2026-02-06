Viento y olas ponen hoy en aviso a casi toda la costa española, con Galicia en nivel naranja por oleaje

Imágenes del fuertes vientos provocado por la borrasca Leonardo.A 05 de febrero del 2026 en Almería. España. El Ayuntamiento de Almería ha activado desde las 00,00 horas de este jueves el Plan Municipal de Emergencias en Situación Operativa 1 ante el tem - Marian León - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento y las olas provocados por la borrasca 'Leonardo' pondrán en aviso este viernes a prácticamente toda la costa española en un día en el que Galicia se llevará la peor parte, con avisos de nivel naranja (importante) por oleaje en A Coruña, Pontevedra y Lugo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). También seguirán los avisos por viento y lluvia, aunque en menor medida que en días previos.

Andalucía, una de las CCAA más golpeadas por el tren de borrascas de las últimas semanas, seguirá con avisos por lluvia, tormentas, viento y oleaje, aunque de menor nivel que en días anteriores. En concreto, se esperan avisos amarillos (riesgo) por lluvia en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla; por viento en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; y por olas en Almería, Cádiz, Granada y Huelva. Las tormentas activarán el aviso amarillo en Cádiz, Córdoba y Sevilla.

Este viernes los avisos por oleaje se repetirán a lo largo de prácticamente toda la costa española: en los litorales occidental y oriental de Asturias; Baleares; la costa del litoral cántabro; Guipúzcoa y Vizcaya; Alicante; la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón, en Murcia; la costa de Melilla y Ceuta; y en Canarias, en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y Tenerife.

También se activarán avisos por viento, aunque menos que en jornadas anteriores. En esta ocasión, estarán en aviso en Albacete, Barcelona y Tarragona, en la Región de Murcia (en el noroeste y en el valle del Guadalentín, Lorca y Águila), todas las provincias de la Comunidad Valenciana, y Ceuta. En Aragón, la provincia de Huesca está en aviso amarillo por nevadas.

De acuerdo con la predicción de AEMET, la inestabilidad se mantendrá en la mayor parte de la Península por la influencia de la borrasca 'Leonardo' estacionaria al sur de Irlanda y ya en fase madura. De esta manera, predominarán los cielos nubosos y las precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque serán menos abundantes que en días previos.

A su vez, se esperan lluvias en el Cantábrico, Baleares, fachada oriental y resto del nordeste peninsular, si bien tendrá carácter débil y ocasional. Por lo demás, habrá predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en estas zonas. Por zonas, AEMET prevé que los mayores acumulados se den en el oeste de Galicia y en el Sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las Béticas. Allí podrán ser localmente fuertes y/o persistentes. Asimismo, las precipitaciones podrán ir acompañadas ocasionalmente de tormenta y granizo en zonas del oeste peninsular y litoral sur.

Durante esta jornada, el pronóstico recoge nevadas en las montañas de la mitad norte a partir de una cota de 1.100/1.500 metros (m) que podrá bajar en el noroeste a 900 m al final del día. En el sureste, la nieve se espera a partir de 1.400/1.800 m. Al margen de ello, Canarias tendrá cielos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa al principio, pero que tenderán a poco nubosos. Asimismo, habrá bancos de niebla matinales en regiones de montaña.

En lo que respecta a las temperaturas, se registrarán descensos generalizados, con mínimas al final del día en la Península y Canarias. De acuerdo con AEMET, la excepción estará en el tercio nordeste peninsular, donde las máximas aumentarán y las mínimas permanecerán sin cambios. En Baleares, las mínimas no experimentarán tampoco cambios, pero los valores térmicos más altos estarán en descenso. Por otro lado, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, moderadas en Pirineos.

Por último, predominará el viento moderado del oeste y suroeste en la Península y Baleares, flojo en el interior del tercio nordeste peninsular y alcanzando intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular. Además, espera rachas muy fuertes en interiores de la fachada oriental, sistemas Béticos y montañas del extremo norte. En Canarias, habrá viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte.