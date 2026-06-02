El tiempo para hoy en España, 2 de junio de 2026

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 7 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas ponen en aviso a zonas de Andalucía y la Comunitat Valenciana en un día en el que la Región de Murcia llegará al nivel naranja por calor y habrá aviso por lluvias, tormentas y oleaje en Cataluña, mismo aviso este último --olas-- que también se dará en Canarias, según ha señalado la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Vega del Segura estará en aviso naranja por calor. El resto de avisos por altas temperaturas se sitúan en Valle del Guadalentín, Lorca y Águila y Campo de Cartagena y Mazarrón; Córdoba, Almería y Málaga; y Alicante. Además, Girona; Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife registrarán aviso por olas; y Barcelona y Girona, por lluvias y tormentas.

AEMET ha señalado que el paso de un frente por el norte dejará tras de sí una masa de aire más fresca en casi toda la Península. La excepción se dará en el sur y sureste peninsulares, donde las máximas serán muy altas. Mientras tanto, en el extremo norte predominarán los cielos nubosos o cubiertos, que dejarán precipitaciones débiles y dispersas.

A partir del mediodía, el organismo estatal espera chubascos y tormentas en el Pirineo oriental que serán localmente fuertes y podrán ir acompañadas de granizo. A su vez, también podría darse algún chubasco o tormenta aislada en la Ibérica oriental.

En cuanto al resto de la Península y Baleares, AEMET ha indicado que los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En Canarias se prevén cielos nubosos en el norte, con alguna precipitación débil en las islas montañosas, y poco nubosos o despejados en el sur.

En lo que respecta a los termómetros, la predicción ha precisado que las máximas descenderán de forma generalizada y acusada en la casi toda la Península, de forma notable (más de 6ºC) en regiones del tercio norte. Eso sí, en el área mediterránea subirán, incluso de forma notable en litorales del sureste y Alborán.

En cuanto a las mínimas, aumentarán en el litoral cantábrico y el cuadrante sureste, bajarán en los Pirineos y sufrirán pocos cambios en el resto. En lo relacionado con los archipiélagos, se esperan ligeros ascensos térmicos en Baleares y pocas variaciones en Canarias.

De esta manera, el organismo estatal ha apuntado a que será probable superar los 36-38ºC mañana en el Guadalquivir y puntos de Alborán y los 38-40ºC en el extremo sureste. Además, se registrarán noches tropicales en el centro, el tercio sur y el litoral mediterráneo. En las cumbres de los Pirineos se producirán heladas.

Por lo demás, ha indicado que se prevé viento moderado de componentes oeste y norte en la Península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán, y, a últimas horas, de tramontana en Ampurdán y de cierzo en el bajo Ebro. En Canarias, el alisio podrá venir acompañado de intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.