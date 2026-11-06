El tiempo para hoy en España, 6 de noviembre de 2026

Archivo - Un hombre con un paraguas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Palma (Canarias) tendrá este viernes aviso por lluvias; Lugo, por niebla; y Zamora, por temperaturas mínimas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Por lo demás, se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

La predicción recoge que habrá intervalos nubosos al principio del día en el Cantábrico, Galicia, las depresiones del nordeste y el Mediterráneo, que podrán dejar algún chubasco aislado en puntos del litoral de la fachada oriental y, con mayor probabilidad, en Baleares.

Durante la segunda mitad de la jornada, el acercamiento de un frente acabará dejando cielos cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular e intervalos de nubes altas en el resto del territorio. En concreto, el organismo estatal ha avanzado que habrá precipitaciones en Galicia y zonas aledañas que irán acompañadas localmente de tormenta y que podrían acabar afectando a otros puntos del extremo oeste peninsular.

Asimismo, se registrarán cielos nubosos en las islas Canarias occidentales, con precipitaciones que en La Palma podrían ser localmente fuertes. En la provincia oriental, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

También serán probables las nieblas matinales en regiones del Mediterráneo, del Cantábrico y de las depresiones del nordeste y, especialmente, en el norte de Galicia, donde es posible que sean densas y persistentes.

En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán de forma ligera en la mayor parte del país, con ascensos más acusados en zonas de montaña de la Península. Por su parte, las mínimas descenderán, en general, en la mitad sureste peninsular y Baleares. En el resto del país, no se registrarán cambios o habrá ligeros ascensos.

Durante la jornada habrá heladas en montañas de la mitad norte peninsular y en la meseta norte, más intensas en zonas de la cordillera Cantábrica.

Por lo demás, AEMET ha avanzado que soplará viento flojo en la Península y Baleares, con predominio de las componentes sur y este. La excepción será el Mediterráneo, donde al principio predominarán las componentes norte y oeste, con intervalos moderados de tramontana en el Ampurdán.

El viento tenderá a arreciar del este en los litorales del Cantábrico y del Estrecho, y del sur en los de Galicia, con posibles intervalos fuertes. Asimismo, en Canarias soplará viento flojo de componente sur, con intervalos moderados en las islas occidentales.