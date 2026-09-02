El tiempo para hoy en España, 2 de septiembre de 2026

Archivo - Termómetro callejero de una farmacia marca 34 grados, a 22 de julio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Kiko Asunción - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias, las tormentas y el calor pondrán este miércoles en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Córdoba, Jaén y Sevilla llegarán al nivel naranja por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de avisos por calor se dan en Cádiz, Granada y Huelva; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; y Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste.

Además, hay avisos por lluvias y tormentas en Granada y Jaén; Teruel; Noroeste de Murcia; y Castellón; y sólo por tormentas en Albacete.

AEMET prevé que este miércoles se mantenga la situación de estabilidad dominada por altas presiones, con cielos que en general estarán poco nubosos o despejados en la Península y Baleares. La excepción estará en el Estrecho, litoral de Alborán, Ceuta y Melilla, donde se esperan cielos con nubes bajas y alguna llovizna aislada. A su vez, también se prevén nubes bajas a primeras horas en las regiones del norte peninsular, que tendrán tendencia general a despejar.

Por la tarde, el organismo estatal apunta a que se formarán nubes de evolución en los interiores del tercio oriental y que podría caer alguna tormenta. No se descarta que éstas vayan a ir acompañadas de precipitaciones y rachas de viento muy fuertes, y quizá granizo, en el sistema Ibérico y en sierras del sureste.

Mientras tanto, se esperan nubes bajas en la vertiente norte de las Canarias e intervalos de nubes altas en las islas más orientales. La predicción recoge probables bancos de niebla matinales en el norte peninsular, el interior sureste y Baleares y las nieblas costeras en el Estrecho y Alborán. A su vez, prevé calima en Alborán, el sureste peninsular, Baleares y las Canarias orientales.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET avanza que las máximas aumentarán en la Península y Baleares y que lo harán de forma menos acusada en los litorales. De este modo, se sobrepasarán los 35ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y de la meseta sur, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, Mallorca y, puntualmente, en zonas bajas del sistema Central y los Pirineos.

En el otro extremo, las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios en general. Se esperan noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas bajas de Andalucía. Además, las temperaturas descenderán ligeramente en Canarias.

Por último, AEMET ha indicado que se espera un predominio de viento flojo y variable en el interior peninsular y de brisas en el Mediterráneo. El levante será moderado en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde además podrán darse rachas muy fuertes. En el Cantábrico, soplará del este, flojo.