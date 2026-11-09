TikTok defiende sus medidas contra el abuso infantil y acusa a 'Maldita' de impedir la retirada de contenidos

Archivo - FILED - 24 August 2022, North Rhine-Westphalia, Cologne: FILE PHOTO - The logo of Tik Tok is seen at Gamescom. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

TikTok ha asegurado que mantener su plataforma como un entorno seguro para los usuarios representa su "máxima prioridad" y ha acusado a 'Maldita' de negarse a compartir íntegramente sus hallazgos sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, lo que les impide retirar este contenido.

"Una respuesta colectiva es vital, e instamos a Maldita a compartir sus hallazgos de forma completa. Su negativa nos está impidiendo activamente localizar y eliminar este material, además de obstaculizar la presentación de informes ante las fuerzas del orden", han asegurado fuentes de TikTok.

Las mismas fuentes han manifestado que el contenido sexualmente explícito con menores (CSAM, por sus siglas en inglés) se encuentra "categóricamente prohibido" en el servicio. En este sentido, han explicado que la empresa ha desplegado tecnologías de detección avanzadas y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar de forma contundente este tipo de publicaciones de la red social.

Asimismo, desde la plataforma han remarcado que una respuesta colectiva resulta "vital" frente a estas infracciones, dado que los actores malintencionados han continuado evolucionando de forma constante sus métodos con el objetivo de esquivar los controles y evadir las herramientas de supervisión y detección.

En este sentido, las mismas fuentes han sostenido que la negativa de 'Maldita' a aportar los datos completos de sus investigaciones no solo ha frenado la localización y supresión de estos archivos, sino que también ha obstaculizado la presentación formal de informes ante las fuerzas del orden.

Por último, han reiterado que han seguido prestando apoyo continuo a las autoridades competentes, todo ello después de que el Gobierno haya planteado la posibilidad de paralizar las operaciones de TikTok en España a raíz de las denuncias sobre la difusión de presuntos vídeos de abuso sexual infantil.