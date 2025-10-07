Todos los grupos, incluido el PP, rechazan en el Congreso una iniciativa de Vox para derogar leyes de aborto y eutanasia

Los 'populares' aclaran que con un gobierno del PP una mujer que decida abortar podrá hacerlo con las garantías que le reconoce la ley

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos, incluido el PP, han rechazado este martes en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox por la que quería instar al Gobierno a "defender el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural", comenzando por "impulsar la derogación de la Ley de la Eutanasia y la Ley del aborto libre".

En el texto de la PNL, consultado por Europa Press, Vox pide "acabar con la cultura de la muerte" y tacha de "reprensible" la "conducta del Tribunal Constitucional", el cual, a su juicio, "no solamente ha traicionado desde hace décadas su función de asegurar los derechos fundamentales de los más débiles" sino que "ha pretendido hacer del aborto y de la eutanasia derechos fundamentales ex novo".

Durante la defensa de la iniciativa, la diputada de Vox Lourdes Méndez ha asegurado que "la consideración del aborto como un derecho es lo más grave e inhumano que se ha producido en el ordenamiento jurídico a lo largo de los siglos" y ha defendido que "existe un absoluto consenso científico de que el zigoto ya es un ser humano único, irrepetible y distinto de la madre" y que, por lo tanto, "matar a un ser humano nunca puede ser considerado un derecho".

La PNL ha sido rechaza con el voto en contra de todos los grupos, excepto Vox. El Partido Popular ha argumentado que la iniciativa de Vox, "lejos de servir a la causa de la vida, sacrifica el necesario consenso social en aras de una confrontación innecesaria y profundamente dañina".

La diputada del PP Carmen Navarro ha defendido que "es necesario salvaguardar la vida el derecho a la vida en todas sus etapas" pero ha añadido que hoy se ven "obligados a rechazar la proposición" porque consideran que, con ella, Vox "no quiere consensos ni ayudar a las mujeres" sino "echar más gasolina en el debate público a ver si así pescan algunos votos".

Frente a ello, ha asegurado que desde el PP quieren "ofrecer alternativas reales y efectivas a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad y de dificultad" y ha recordado que su grupo fijó su posición "claramente" respecto al aborto en el año 2023 después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

"Que quede muy claro, con un gobierno del PP, una mujer que decida interrumpir su embarazo podrá hacerlo con las garantías que le reconoce la ley y una mujer que quiera ser madre va a contar con todo el apoyo de las administraciones", ha remarcado.