Tolón asegura que el eclipse despertará "vocaciones" y promoverá la ciencia y la astronomía "entre los más jóvenes"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presencia el eclipse de Sol total desde el Cerro Calderico de Consuegra, en Toledo, a 12 de agosto de 2026. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado que el eclipse total que se ha podido disfrutar este miércoles en España permitirá "despertar vocaciones y promover la ciencia y la astronomía entre los más jóvenes".

Desde la localidad de Consuegra (Toledo), la ministra ha presenciado el eclipse y ha ensalzado el "potencial educativo" de este fenómeno astronómico, según ha trasladado el Ministerio a través de un comunicado.

En el acto también han participado la alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez García, y otros representantes de la Corporación Municipal.